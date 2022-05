Com reservas, Cuiabá vence River Plate uruguaio pela Sul-Americana

Após três derrotas seguidas, o Cuiabá voltou a vencer pela Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (18), o Dourado derrotou o River Plate (Uruguai) por 2 a 1 no estádio Centenário, na capital uruguaia Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo B da competição. Foi o primeiro triunfo da equipe atuando fora do país em um jogo oficial.

Sem chances de chegar às oitavas de final, o clube brasileiro foi a seis pontos, três atrás de Melgar (Peru) e Racing (Argentina). Ambos, porém, ainda vão a campo na rodada, o que significa que ao menos um deles aumentará a diferença e não poderá ser alcançado pelo time do Centro-Oeste. Apenas o líder de cada grupo avança de fase na Sul-Americana. Os uruguaios, com três, estão na lanterna.

Preocupado com o Campeonato Brasileiro, o Cuiabá poupou os titulares e até mesmo o técnico interino Luiz Fernando Iubel da viagem ao Uruguai. O treinador do sub-20, Willian Araújo, comandou o time no Centenário. Mesmo assim, o Dourado controlou as ações do primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem. Aos 43 minutos, o atacante André Luís fez fila pela esquerda e tocou por cima do goleiro Salvador Ichazo para abrir o placar.

O cenário se inverteu no segundo tempo, com o River tomando a iniciativa ofensiva e o Cuiabá se resguardando para sair nos contra-ataques. Deu certo. Aos 44 minutos, o meia Rafael Gava escapou da marcação pela direita e cruzou rasteiro para André Luís completar para as redes. Nos acréscimos, o lateral Walter Clar descontou para os anfitriões, mas já era tarde.

O Cuiabá se despede da Sul-Americana na quinta-feira da próxima semana (26), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), em Arequipa (Peru), contra o Melgar. No sábado (21), às 21h, o Dourado vai a campo pelo Brasileiro, diante do Internacional, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.