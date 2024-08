Atlético-MG sai na frente, mas volta a decepcionar em casa e empata com o Cuiabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 18:37 Para compartilhar:

Com o time reserva, o Atlético-MG voltou a decepcionar o torcedor na Arena MRV. O time mineiro ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada neste sábado. De pênalti, Igor Gomes e Isidro Pitta marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 30 pontos. Na zona do rebaixamento, o Cuiabá agora soma 18.

Aproveitando a força da torcida, o Atlético-MG começou o jogo em cima do Cuiabá. Logo aos três minutos, Rubens teve oportunidade de cabeça, mas mandou para fora.

No lance seguinte, Juan Tavares derrubou Palacios dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o time mineiro. Na cobrança, Igor Gomes converteu para abrir o marcador. O Atlético-MG teve chance de ampliar aos 23, quando o próprio meia acertou o travessão do goleiro Walter.

O jogo seguiu aberto. Aos 24 minutos, Marllon subiu mais que a defesa do Atlético-MG e acertou a trave de Everson. Com ímpeto ofensivo, os visitantes chegaram ao empate aos 43 minutos, quando Marllon foi derrubado por Mariano dentro da área e o árbitro foi novamente chamado pelo VAR. A consulta resultou em um pênalti convertido por Pitta. Everson acertou o canto direito e quase defendeu, mas não conseguiu evitar. O jogo se manteve bastante movimentado.

O segundo tempo manteve o roteiro do jogo imprevisível. Aos dois minutos, Juan Tavares teve oportunidade com o gol aberto, mas Bruno Fuchs conseguiu se recuperar para salvar o time da casa. Aos 14, em jogada rápida de contra-ataque, Isidro Pitta tentou surpreender Everson e arriscou de longe, para uma defesa tranquila. A resposta do Atlético-MG aconteceu aos 30 minutos, quando Cadu aproveitou cruzamento de Rubens e acertou o travessão.

Aos 31, a famosa ‘Lei do Ex’ quase aconteceu na Arena MRV. Lançado em profundidade, Deyverson finalizou com força e balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento, confirmado após análise do VAR. O jogo permaneceu aberto até o apito final.

O Atlético-MG volta a campo na próxima terça-feira (20), para enfrentar o San Lorenzo, às 21h30, novamente na Arena MRV. O jogo é válido pelas oitavas da Copa Libertadores, a prioridade do clube. Na ida, houve empate pelo placar de 1 a 1. Pelo Brasileirão, o Atlético-MG vai receber o Fluminense, no sábado (dia 24), às 21 horas. O Cuiabá enfrenta o Palmeiras, no mesmo dia, às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 CUIABÁ

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Lyanco e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes (Cadu) e Bernard (Paulinho); Palacios (Alisson) e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

CUIABÁ – Walter; Bruno Alves, Marllon e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Lucas Mineiro, Denilson, Lucas Fernandes e Luan Tavares; Max (Fernando Sobral) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GOLS – Igor Gomes aos 10 e Isidro Pitta aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mariano e Bruno Fuchs (CAM); Matheus Alexandre e Lucas Mineiro (CUI).

ÁRBITRO – Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 1.946.061,90.

PÚBLICO – 36.290 torcedores.

LOCAL – Arena MRV, Belo Horizonte (MG).