Com Renato Paiva ameaçado, Botafogo faz ‘Clássico Vovô’ com Fluminense de olho em recuperação

O estádio Engenhão vai receber um dos principais confrontos do futebol carioca, o ‘Clássico Vovô’. Neste sábado, Botafogo e Fluminense se enfrentam às 21h, pela sexta rodada do Brasileirão. Em busca da vitória para tentar se recuperar, o Alvinegro é o 15° colocado, com cinco pontos, enquanto o Tricolor está na briga pela liderança, em terceiro lugar, com 10 pontos.

O Botafogo não vence há quatro partidas, sendo três pelo torneio nacional. O time atravessa um momento de pressão contra o técnico Renato Paiva, que ainda não convenceu torcida. Por outro lado, o Fluminense vive grande fase sob comando de Renato Gaúcho. Desde que o ídolo do Grêmio assumiu o cargo, são seis partidas, quatro vitórias e dois empates.

O atual campeão brasileiro e da América chega após derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, pela terceira rodada da Libertadores. Desfalque no último jogo, o zagueiro Jair é dúvida devido a dores no tornozelo direito. Ele realizou exames médicos e não teve lesão constatada, mas ainda não está 100% recuperado.

O substituto natural de Jair é David Ricardo, mas o jogador também não vai estar à disposição porque recebeu um cartão vermelho contra o Atlético-MG, na última rodada na derrota por 1 a 0. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por Alexander Barboza e Danilo Barbosa, volante de origem, mas que também atua no setor.

O meia Santiago Rodríguez é dúvida. Sem entrar em campo há três partidas, ele se recupera de dores na perna esquerda e pode aumentar a lista de desfalques. O zagueiro Bastos, em tratamento de um trauma no joelho esquerdo, e o atacante Nathan Fernandes, afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda, não estarão disponíveis.

O técnico Renato Paiva tem dúvida nas laterais. Na esquerda, Alex Telles, que esteve entre os onze iniciais contra o Estudiantes, pode começar o clássico na reserva, abrindo espaço para Cuiabano. Na direita, Mateo Ponte, titular na Argentina, tem a concorrência de Vitinho.

O técnico português também faz mistério no meio-campo. Criticado por parte da torcida, o meia Patrick de Paula deve ser substituído pelo atacante Matheus Martins, que provavelmente formará o trio de ataque com Artur e Igor Jesus. Consequentemente, Savarino deve ser recuado para atuar no meio-campo.

Depois de empatar por 0 a 0 com o Unión Española, pela Sul-Americana, com o time formado por reservas e atletas da base, o Fluminense terá o retorno de seus titulares. A decisão de preservar os principais nomes do grupo foi uma medida adotada pela comissão técnica de Renato Gaúcho de olho no Clássico Vovô. O próprio técnico nem viajou com a delegação para a Argentina.

O principal desfalque é o zagueiro Thiago Silva, que está no departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa direita. Ignácio segue na vaga e forma a dupla de zaga com Freytes. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes pode ser novidade na lista de relacionados. Renê deve continuar entre os titulares.

Os meias Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, Riquelme Felipe, com uma entorse no joelho esquerdo, e Isaque, com uma lesão no ligamento do joelho direito, aumentam a lista de desfalques.

A dúvida na escalação está no meio-campo. Em boa fase, Facundo Bernal disputa a titularidade com Hércules. O escolhido por Renato Gaúcho deve atuar no setor ao lado de Martinelli e Paulo Henrique Ganso.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Renato Paiva.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli e ph Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).