Com Renato Gaúcho pressionado, Grêmio tenta derrubar série invicta do Juventude em Caxias

Estadão Conteúdo
07/07/2024 - 7:30

Após empate amargo com o Palmeiras, o Grêmio fará um duelo estadual para seguir reagindo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, enfrenta o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 15ª rodada. O adversário, que vem de derrotas fora de casa, defende bom retrospecto diante de sua torcida.

Na última rodada, o Grêmio abriu 2 a 0 diante do Palmeiras, mas cedeu um empate doloroso. Apesar disso, nas últimas três rodadas, somou cinco pontos, indicando uma reação após seis derrotas seguidas sem vencer. Com 11 pontos, ainda tenta sair da zona de rebaixamento, mas tem dois jogos a menos que a maioria dos concorrentes.

Durante o último jogo, disputado no Estádio Centenário, também em Caxias do sul (RS), a torcida xingou Renato Gaúcho de “burro”, que minimizou a situação constrangedora. “Até estranhei a reação da nossa torcida porque isso nunca tinha acontecido. Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol, porque eu sou bom pra caramba.”

O técnico tem feito rodízio no gol e quem deve jogar é Rafael Cabral. O zagueiro Rodrigo Ely está suspenso e a dupla defensiva será formada por Pedro Geromel e Kannemann. No meio-campo, o paraguaio Villasanti retornou da Copa América e deve começar como titular. Dodi retorna de suspensão e é opção para o meio-campo.

O Juventude teve sequência difícil fora de casa e perdeu para Fortaleza, por 2 a 1, e Bahia, por 2 a 0, permanecendo com 16 pontos, apesar de ter um jogo a menos. A esperança é o retrospecto como mandante, uma vez que segue invicto com quatro vitórias e dois empates.

O técnico Roger Machado não tem novos desfalques para montar o time. Apenas Edson Carioca e Marcelinho seguem no departamento médico. O treinador está preocupado com as chances perdidas e pode promover a entrada de Gabriel Taliari no lugar de Gilberto no ataque.

Roger manteve confiança após a última derrota e citou a eficiência no ataque. “Fizemos um bom jogo mesmo derrotados. Mais uma vez, quando temos grande volume, temos que definir e sair na frente do placar. Se saíssemos na frente, a história poderia ter sido outra. É olhar para frente.”

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X GRÊMIO

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO – Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Pavón, Edenílson e Gustavo Nunes; Cristaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).