Com Renato Gaúcho contratado, Flamengo busca aliviar tensão contra a Chapecoense

O mesmo Flamengo que ficou 16 jogos sem perder entre abril e junho vive hoje um clima de tensão, com demissão do técnico Rogério Ceni e derrotado quatro vezes nas seis últimas partidas do Brasileirão. Mais uma vez sob direção de Maurício de Souza na temporada, mas com Renato Gaúcho contratado, o clube espera amenizar a crise neste domingo, quando recebe a Chapecoense, no Maracanã, em jogo marcado para as 18h15, pela 11ª rodada.

A equipe carioca mergulhou na má fase quando a Copa do Brasil e a Libertadores entraram em um período sem jogos e o Brasileirão passou a ser disputado duas vezes por semana. A partir daí, apenas seis pontos foram somados de um total de 18 disputados, e o time, agora com 12 pontos, despencou na tabela. Adversária deste final de semana, a Chapecoense vem de três derrotas consecutivas e tem apenas quatro pontos em dez jogos disputados, sem nenhuma vitória até agora.

As últimas atuações do Flamengo desencadearam muitas críticas a Ceni, justamente no momento em que a disputa da Libertadores será retomada. Sem mais confiar no trabalho do treinador, a direção do clube optou por dispensá-lo na madrugada de sábado, um jogo antes do primeiro confronto das oitavas de final, contra o Defensa y Justicia, quarta-feira, na Argentina, quando Renato Gaúcho já estará na beirada do gramado. Em busca de ressurgimento antes de encarar os argentinos, uma vitória contra os catarinenses é importante para evitar que o peso da crise seja levado ao torneio continental.

A demissão de Roberto Drumond, analista de scout do clube, na sexta-feira, é um episódio que ilustra bem a conturbação presente nos bastidores da Gávea. O funcionário foi demitido após o vazamento de um áudio no qual ele diz “não entender” o motivo de Rogério Ceni ainda não ter “caído” e chama o treinador de “pessoa ruim”.

Técnico “tampão” nas férias dos titulares e quando Ceni contraiu a covid-19, Maurício de Souza assume, mas já deverá seguir determinações do novo treinador. A lista de baixas, que já tinha Diego, se recuperando de entorse com estiramento dos ligamentos do tornozelo, e João Gomes, suspenso, ganhou mais um nome: Bruno Henrique, diagnosticado com um estiramento muscular na coxa esquerda.

Enquanto isso, Vitinho, novamente à disposição após cumprir suspensão, pode aparecer no time. Existe ainda uma possibilidade de que Everton Ribeiro e Gabigol, desfalques há cerca de um mês por estarem defendendo a seleção brasileira, sejam aproveitados. Os dois foram deixados de sobreaviso.

CRISE NA CHAPE – Do outro lado, pressionado com a sequência de resultados ruins e ainda sem vencer desde quando assumiu a Chapecoense, o técnico Jair Ventura quebra a cabeça para encontrar o time considerado ideal para enfim desencantar no Brasileirão.

O treinador enfim poderá contar com o lateral-esquerdo Busanello, que vinha desfalcando o clube desde a quarta rodada por conta de uma lesão na coxa. Por outro lado, Jair Ventura não terá o volante Alan Santos, que sofreu uma luxação no cotovelo na partida diante do Corinthians, e com o meia Ravanelli, este sofreu uma lesão no adutor da coxa direita.

Quem também estará de volta é o Derlan, que está livre de uma suspensão que o tirou do duelo contra o Corinthians. Já o atacante Mike novamente não foi relacionado por pura opção técnica de Jair Ventura e sua comissão.

“Eu nunca vivi uma sequência como essa na minha carreira de mais de 200 jogos como treinador. Claro que é algo que me incomoda, mas nunca me coloco à frente da instituição. Enquanto a diretoria achar que eu sirvo, vou seguir. Não serei covarde a ponto de entregar o chapéu. Fugir da responsabilidade não é comigo”, falou o treinador.

Veja também