Com Renato Augusto e reforços da base, Corinthians se reapresenta após empate em clássico Técnico Sylvinho organizou trabalho coletivo em campo e atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram regenerativo. Cinco jogadores entre sub-20 e sub-23 integraram treino

Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate diante do Santos, fora de casa, e iniciou a semana de preparação para o duelo diante do Ceará, que acontecerá neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do dia foi o grupo de jogadores da base que completou o treino.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Veja grandes nomes do futebol mundial livres no mercado

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na Vila Belmiro realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao Campo 1, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho coletivo no Campo 2.

Renato Augusto, que pode fazer sua estreia no próximo domingo, contra o Ceará, treinou sem restrições e com restante do elenco, dando mais alguns passos para seu recondicionamento físico após oito meses sem atuar.

E MAIS:

Cinco atletas das categorias de base do Timão completaram a atividade do dia: do sub-20, o lateral-esquerdo Léo Santos e o volante Mandaca; e do sub-23, os zagueiros Léo Paraiso e Felipe, além do atacante Hugo Borges.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O elenco corintiano terá um descanso nesta terça e retoma as atividades no CT na quarta-feira, novamente pela manhã. O Alvinegro terá, ao todo, cinco dias de treino durante a semana antes do próximo compromisso pelo Brasileirão. Atualmente, o Timão ocupa a 12ª posição no campeonato com 18 pontos.

E MAIS:

Veja também