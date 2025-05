Com Remo na cola, Goiás defende a liderança da Série B do Brasileiro diante do Paysandu

A bola rola para três jogos neste domingo na sequência da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com duelos que movimentam a parte de cima da tabela. Defendendo a liderança isolada, o Goiás visita o Paysandu, às 18h30, no Mangueirão, em Belém (PA). O time paraense ainda não venceu na competição.

O time goiano vem de três vitórias seguidas na divisão de acesso, diante de Coritiba, Avaí e Botafogo-SP. Resultados que o fizeram assumir a ponta da tabela, com 16 pontos e com 76% de aproveitamento.

Já o Paysandu é o vice-lanterna, com apenas três pontos, ao lado do Amazonas. Ambos são os únicos times que ainda não venceram na competição. Na última rodada, ficou perto do primeiro triunfo, após abrir 2 a 0 sobre o América-MG, mas cedeu o empate no fim.

Quem está de olho neste duelo é o Remo, vice-líder com 15 pontos. O time é o único invicto do campeonato e chega com moral, após duas vitórias seguidas e a conquista do título do Campeonato Paraense, sobre o rival da cidade, o Paysandu. O Remo vai até Goiânia, onde encara o Atlético-GO, às 16h, no estádio Antônio Accioly. O time goiano quer voltar a figurar na primeira parte da tabela, onde se encontra em 13º, com 10 pontos.

Por fim, o CRB recebe o Criciúma, às 16h, no estádio Rei Pelé. O time alagoano é o sétimo colocado, com 12 pontos e vem de três empates seguidos, mas pode retornar ao G4 em caso de vitória. Já o Criciúma, ainda não se encontrou na Série B após o rebaixamento. O time catarinense é o primeiro time fora da zona de descenso, com seis pontos e não vence há quatro pontos.

A rodada será fechada somente na segunda-feira, com dois jogos. O Volta Redonda, pensando em subir na tabela, recebe o ameaçado Amazonas, enquanto o Coritiba recebe o América-MG, em jogo equilibrado no Paraná.

Confira os jogos da 8ª rodada:

DOMINGO

16h

Atlético-GO x Remo-PA

CRB-AL x Criciúma-SC

18h30

Paysandu-PA x Goiás-GO

SEGUNDA-FEIRA

19h

Volta Redonda x Amazonas

21h35

Coritiba x América-MG