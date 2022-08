Com reforços e investimento de R$ 90 milhões, Flamengo chega ao dia final da janela na espera por Oscar

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 6:00 Compartilhe

O Flamengo ainda pode apresentar uma cartada final nesta segunda-feira, prazo de encerramento da atual janela de transferências, mas a avaliação é de que os movimentos do clube já foram significativos e dignos de comemoração. Com quatro reforços vindos da Europa, o departamento de futebol reforçou posições carentes e supriu saídas recentes. Abaixo, o LANCE! traz um balanço do mercado rubro-negro.

O investimento do clube ficou na casa dos R$ 90 milhões, sendo que a grande parte foi na compra de Everton Cebolinha. Os 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões) serão pagas até dezembro de 2026.

Neste último dia de janela de transferências, a expectativa é em torno de Oscar, com quem o Flamengo já tem um acordo há semanas, mas depende da liberação oficial do Shanghai Port, da China. A chegada do meia seria a “cereja no bolo” do mercado em 2022. O clube também pode tentar uma última investida por Walace, da Udinese.

Desejo antigo do Flamengo, Cebolinha teve sua chegada confirmada após a lesão de Bruno Henrique, que só voltará no ano que vem. O uruguaio Varela, na chamada “oportunidade de mercado” aumenta a concorrência na lateral-direita, posição sem um titular absoluto. Já os chilenos Vidal e Pulgar compõem o grupo após as saídas do setor.

Vidal já vem jogando pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

QUEM CHEGOU

Everton Cebolinha

Negociado junto ao Benfica, de Portugal, assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. A transferência por 90% dos direitos do atacante de 26 anos custou 13,5 milhões de euros, mas, com o pagamento de metas, pode alcançar os 16 milhões de euros.

Arturo Vidal

Após rescindir com a Inter de Milão, da Itália, o volante chegou ao Flamengo sem custos e firmou contrato até dezembro de 2023. Aos 35 anos, Arturo Vidal passa a ter um dos maiores salários do elenco.

Erick Pulgar

​O volante de 28 anos veio da Fiorentina, da Itália, e assinou vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. Os valor não foi confirmado pelo clube, mas a contratação ficou na casa dos R$ 15 milhões.

Guillermo Varela

O lateral-direito é outro atleta a chegar sem custos ao Ninho. Varela estava no Dínamo Moscou e acionou o dispositivo da Fifa que o liberou do contrato com o clube, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. O contrato do uruguaio com o Fla vai até maio de 2023.

Arão, Andreas e Gustavo Henrique deixaram o Flamengo (Montagem: Pedro Picanço / LANCE!)

QUEM SAIU

Andreas Pereira

O empréstimo do meia, que pertencia ao Manchester United (ING), chegou em junho e o Flamengo não fez a proposta com os valores acordados com o clube inglês no início de 2022. Assim, Andreas Pereira se despediu do Rubro-Negro e, em seguida, foi negociado com Fulham por 10 milhões de libras, cerca de R$ 64 milhões.

Willian Arão

Até então jogador mais longevo do elenco principal, Arão foi vendido ao Fenerbahçe, da Turquia, por 3 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões. O volante assinou contrato com o clube até junho de 2024.

Gustavo Henrique

O Fenerbahçe também foi o destino de Gustavo Henrique. O acordo pelo zagueiro foi de empréstimo até junho de 2023, com opção de compra após o período. O valor da negociação não foi confirmado.