Com reforços da base, Corinthians se reapresenta e treina de olho no Bahia Atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram uma atividade regenerativa, enquanto Coelho comandou trabalho técnico, que contou com a presença de quatro atletas do sub-20

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e iniciou a sua preparação para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com novidades provenientes das categorias de base do clube para reforçar o elenco alvinegro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no Maracanã fizeram uma atividade regenerativa. Jô teve de deixar o treinamento por alguns minutos para prestar depoimento ao STJD, pois foi por suposta agressão em clássico contra o São Paulo. O centroavante foi punido com dois jogos e não poderá entrar em campo para enfrentar o Tricolor baiano pela 11ª rodada.

Enquanto isso, o treinador interino Dyego Coelho comandou um trabalho técnico, que contou com a presença de quatro atletas da equipe sub-20, foram eles o zagueiro Ronald, o lateral-esquerdo Lucas Pires, o meia Gustavo Mantuan e o atacante Cauê Santos. Também estiveram presentes o lateral-direito Igor e o zagueiro Raul Gustavo, ambos do sub-23.

E MAIS:

Vale lembrar que a imprensa não tem acesso ao CT Joaquim Grava para acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde durante a pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pelo clube.

Além de Gabriel (terceiro amarelo) e Jô (punido pelo STJD), o Corinthians poder ter quatro desfalques para quarta-feira. Luan (estiramento leve na coxa direita), Boselli (entorse no tornozelo direito) e Léo Natel (lesão muscular na perna esquerda) são baixas certas e estão em tratamento. Já Michel Macedo é dúvida após levar pancada no tornozelo direito. No entanto, para sua posição, o titular Fagner volta de suspensão, assim como Danilo Avelar, que retorna à zaga.

Na terça-feira, o Alvinegro treina pela última vez antes do confronto válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Vale ressaltar que o Timão ainda tem um jogo em atraso, contra o Atlético-GO, no dia 30 de setembro, na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro está na 15ª posição na tabela com nove pontos.

E MAIS:

Veja também