Com reforço argentino, Fortaleza e Rogério Ceni visitam São Paulo

O técnico Rogério Ceni ganhou mais uma opção para o ataque do Fortaleza no confronto diante do São Paulo nesta quinta-feira, às 19h15, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Franco Fragapane teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aos 27 anos, ele foi emprestado pelo Talleres, da Argentina, e será o terceiro estrangeiro no elenco cearense que já conta com o colombiano Quintero e o argentino Mariano Vázquez.

Nona contratação do time na temporada, Franco Fragapane brigará por vaga com Osvaldo, Madson, David, Yuri César e Tiago Orobó. Se o argentino será opção, o goleiro e ídolo Marcelo Boeck sequer foi relacionado por Rogério Ceni.

Boeck está em baixa desde a chegada de Felipe Alves, que virou titular e jogará nesta quinta-feira. A concorrência ainda aumentou com a contratação de Max Walef. Não por acaso, Boeck atuou apenas uma vez em 2020, contra o Caucaia pelo Cearense.

O Fortaleza, derrotado em casa pelo Athletico-PR na estreia por 2 a 0, tentará vencer a primeira na capital paulista desde que voltou à elite nacional. No ano passado, o Fortaleza apanhou de Palmeiras (4 a 0), São Paulo (2 a 1) e Corinthians (3 a 2).

Veja também