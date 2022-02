Com recorde de Rafael Nadal, ESPN bate GloboNews e lidera na TV por assinatura A vitória do espanhol na final do Australian Open tornou o tenista o maior vencedor de Grand Slams

Com a transmissão da vitória do espanhol Rafael Nadal, na final do Australian Open, um dos maiores torneios de tênis, a ESPN liderou a audiência da TV por assinatura, no último domingo (30).

A vitória sobre o russo Daniil Medvedev fez com que Nadal se tornasse o maior vencedor da moralidade. Segundo informações do site ‘Notícias da TV’, a partida deixou a ESPN a frente da GloboNews e do SporTV, atuais líderes entre os canais pagos.

No horário do jogo, que aconteceu das 5h47min às 11h11min, a ESPN2 esteve liderando os canais da TV por assinatura. Segundo informações do Ibope PNT da TV paga, a foram 0,6 ponto de média contra 0,3 da GloboNews e do SporTV, que veio em seguida.

Em comparação com edição da temporada passada, em 2021, a ESPN obteve um aumento de 33% na audiência este ano. Foram mais de 200 horas de transmissão, dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+, que apresentaram todos os detalhes do primeiro grande torneio de tênis do ano.

Ainda segundo o site ‘Notícias da TV’, a parceria entre o torneio e a Disney, que existe desde o fim dos anos de 1990, está renovada até pelo menos 2030.

Com a conquista do Australian Open, Rafael Nadal superou o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer. Agora, o espanhol virou o maior vencedor de Grand Slams da história, com 21 títulos ao todo.

