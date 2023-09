Com recorde de público no Mangueirão, Brusque e Paysandu são os líderes da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2023 - 21:39 Compartilhe

O Brusque deu um passo importante para garantir o acesso dentro da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer por 4 a 3 o Operário-PR, neste domingo, pela terceira rodada das quartas de finais. O time catarinense lidera o Grupo B, enquanto o Paysandu é líder do Grupo C após vencer por 1 a 0 o Botafogo-PB, no Mangueirão lotado e com recorde de público.

Com a vitória em casa, o Brusque lidera o Grupo B, com nove pontos, e pode até garantir uma das duas primeiras posições com mais um ponto. Agora faltam três rodadas do returno desta fase. O São Bernardo é vice-líder com quatro, o Operário-PR tem três e o São José-RS, um.

O jogo em Santa Catarina teve um final eletrizante. O Operário saiu na frente com Felipe Augusto, mas Guilherme Queiróz, de pênalti, empatou ainda no primeiro tempo. Eduardo Neto fez 2 a 1 para o visitantes no começo do segundo tempo, porém, Olávio virou aos 40 e 44 minutos. Deu tempo ainda para Dentinho ampliar aos 46 e Lucas Hipólito diminuir aos 49.

Em Belém (PA), a torcida do Paysandu lotou o Mangueirão com 49.777 torcedores, batendo o recorde de público e renda na competição – R$ 1.772.840,00. Superou a marca do rival Remo, que tinha levado 31.231 torcedores para ver a vitória em cima do Figueirense por 1 a 0, na 10ª rodada. Em campo, o Paysandu fez sua torcida sofrer porque só criou as melhores chances de gol na parte final de jogo. O gol da vitória por 1 a 0 em cima do Botafogo-PB saiu somente aos 55 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Jacy Maranhão.

Desta forma, o Paysandu fechou o primeiro turno com sete pontos no Grupo C, na frente de Volta Redonda, com quatro, Amazonas, três e Botafogo-PB, três. No próximo final de semana começa o returno, com jogos invertidos desta terceira rodada.

Nesta fase, os clubes se enfrentam entre si em dois turnos – seis rodadas – e os dois melhores de cada grupo garantem o acesso. Os dois líderes vão decidir o título da temporada em dois jogos.

CONFIRA OS JOGOS DA 3ª RODADA:

Sábado

São Bernardo-SP 1 x 1 São José-RS

Amazonas-AM 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Domingo

Paysandu-PA 1 x 0 Botafogo-PB

Brusque-SC 4 x 3 Operário-PR

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias