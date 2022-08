Com recorde de ouros, Itália conclui Europeu de Natação em 1º

Ansa 22/08/2022 - 11:20 Compartilhe

ROMA, 22 AGO (ANSA) – A Itália fechou sua participação no Campeonato Europeu de Natação, em Roma, na liderança do ranking de medalhas pela primeira vez na história.

Os donos da casa conquistaram 67 medalhas ao longo da competição, sendo 24 ouros, 24 pratas e 19 bronzes. Os italianos tiveram uma longa vantagem sobre a segunda colocada Grã-Bretanha, que ficou com 27, e a terceira Ucrânia, que concluiu a competição com 17.

Além de ter ocupado a liderança do quadro geral de medalhas pela primeira vez, a Itália faturou a maior quantidade de ouros da história do Campeonato Europeu de Natação. O recorde anterior havia sido estabelecido pela Rússia em 2020, quando subiu 20 vezes no lugar mais alto do pódio.

O nadador italiano Thomas Ceccon foi um dos principais destaques da delegação da Azzurra, pois concluiu o Europeu com seis medalhas, quatro das quais são de ouro. Ele também se tornou o primeiro a ganhar em três especialidades diferentes.

O multicampeão Gregorio Paltrinieri também deixou sua marca na competição que foi realizada na capital da Itália. O medalhista olímpico subiu no pódio cinco vezes, sendo que em três ocasiões foi no lugar mais alto.

Entre as mulheres, a jovem Simona Quadarella, que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, conquistou dois ouros e uma prata em Roma.

Essa foi a 36ª edição do Campeonato Europeu de Natação, que é disputado de dois em dois anos. A Itália recebeu o megaevento esportivo pela quarta vez. (ANSA).