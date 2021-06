Com recorde de Neymar e fim de tabu, Brasil vence Paraguai e segue 100% nas Eliminatórias Camisa 10 joga bem e chega ao seu 11º gol na competição e iguala feito de Zico e Romário. Paquetá completa triunfo por 2 a 0 no Defensores del Chaco nesta terça-feira

Em campo, a Seleção Brasileira comprovou que está tudo bem. Os comandados de Tite tiveram sua autoridade ao vencerem por 2 a 0 o Paraguai, nesta terça-feira, em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias, em jogo cercado de façanhas. Além de quebrar um tabu de 35 anos sem vencer os paraguaios no Defensores del Chaco , o Brasil viu novo recorde de Neymar: o astro marcou seu 11º gol na competição, igualando Zico e Romário. O camisa 10 ainda deu passe para o gol de Paquetá no fim.

Com 18 pontos em seis jogos, a Seleção volta a campo pelas Eliminatórias em setembro, quando encara o Chile. Antes, os brasileiros voltam suas atenções para a Copa América, onde estreiam neste domingo, contra a Venezuela, às 18h.

INÍCIO PROMISSOR



Bastaram três minutos para a Seleção Brasileira ruir a formação extremamente defensiva do Paraguai. Lançado na direita, Gabriel Jesus avançou como quis e cruzou da linha de fundo. A bola passou por Richarlison, mas caiu nos pés de Neymar. Com liberdade, o camisa 10 ajeitou a bola e tocou na saída do goleiro para estufar a rede e marcar seu 11º gol pelo Brasil nas Eliminatórias, igualando o recorde de Zico e Romário. A vantagem chegou a empolgar a equipe de Tite, que tentou investidas pelas pontas com Gabriel Jesus e Richarlison.

OLHA O PERIGO…



Em desvantagem, o Paraguai trouxe calafrios para a Seleção aos sete. Da entrada da área, Alderete encheu o pé e obrigou Ederson se esticar para fazer uma grande defesa. Porém, a equipe tinha dificuldade para furar o bloqueio canarinho. Sua nova oportunidade aconteceu graças a uma jogada individual de Rojas, que se desvencilhou da marcação e esticou a Almirón. O camisa 10 finalizou e obrigou Éder Militão a travar. Os paraguaios ainda pediram pênalti de Alex Sandro após uma cobrança de escanteio, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

CONFIANÇA RENOVADA PARA EM GOL ANULADO!



Com a ter espaços pelas pontas, o Brasil se sentiu confiante para ir à frente. Fred lançou Richarlison, mas o atacante, na área, não conseguiu o domínio. Impetuoso, Gabriel Jesus se lançou à frente, trocando passes e até ousando jogadas de efeito. O “Pombo” também não se omitiu, ao buscar jogadas com Neymar, que se apresentou para tabelas pelo meio ou pelos lados. O camisa 10 ainda teve outras duas oportunidades: uma conclusão que parou na zaga e uma cobrança de falta que passou rente à trave.

Nos últimos minutos, os comandados de Tite quase ampliaram a vantagem. Richarlison desceu pela direita, foi até a área e bateu colocado sem chances para Antony Silva. Porém, o árbitro Patrício Loustau invalidou a jogada por um impedimento que posteriormente que foi confirmado pelo VAR.

LUTA PARA RETOMAR AS RÉDEAS



A volta do intervalo renovou os ânimos do Paraguai. Além de depositar as fichas no ímpeto de Almirón, a equipe de Eduardo Berizzo assustou a defesa brasileira em uma cobrança de lateral. Gustavo Gómez subiu mais do que os zagueiros e deu cabeceio traiçoeiro, obrigando Ederson a cair para defender.

Aos poucos, a Seleção Brasileira retomou as rédeas da partida e teve bons momentos em jogadas pelo meio com Neymar e em tentativas de jogadas pela ponta-direita com Gabriel Jesus.

COLECIONANDO CHANCES PERDIDAS



Incisivos, os comandados de Tite aos poucos acharam brechas para finalizar. Neymar cobrou escanteio e Marquinhos surgiu entre os adversários para desviar, só que a bola passou rente à trave. Em seguida, Richarlison cruzou. O goleiro Antony Silva quase se atrapalhou ao desviar para o meio da área e obrigou a zaga paraguaia a cortar.

Em seguida, Gabriel Jesus avançou pelo meio e esticou até Neymar. O camisa 10 abriu caminho pela direita e bateu de perna esquerda. A bola caprichosamente passou rente à trave. Richarlison também encontrou uma lacuna pelo lado esquerdo mas, na hora de finalizar, Gustavo Gómez se antecipou.

VIVENDO PERIGOSAMENTE…



A escolha de Tite por promover a entrada de Douglas Luiz no lugar de Roberto Firmino arrefeceu os ânimos da Seleção. O Paraguai (que ficou mais ofensivo com as trocas promovidos por Eduardo Berizzo), foi ganhando espaço para ir à frente. A zaga brasileira se desdobrou para rechaçar cruzamentos e cobranças de falta. Em uma bola rasteira, Alberto Espínola arriscou finalização venenosa. Ederson saltou para encaixar.

MOSTROU ATITUDE



A reta final trouxe novo fôlego para o ataque brasileiro, que levou perigo em investidas de Everton. Neymar cobrou falta rente à trave. Em seguida, Gabigol tentou finalização rasteira, mas a bola foi para fora.

Dos pés de Neymar, a Seleção voltou a ser conduzida ao caminho do gol. O camisa 10 passou como quis pelo meio e encontrou Paquetá na direita. O meia chutou rasteiro e a bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Brasil venceu por 2 a 0, seguiu 100% nas Eliminatórias e, quebrado o tabu de 35 anos sem vencer no Defensores del Chaco, também comprovou em campo sua autoridade.

PARAGUAI x BRASIL

Data-Hora: 08-06-21 – 21h30

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Patrício Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso e Bareiro (PAR), Fred (BRA)

Gol: Neymar, 3/1T (0-1) e Lucas Paquetá, 47/2T (0-2)

PARAGUAI: Antony Silva; Alderete, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Robert Rojas, Gastón Jimenez (Ávalos, 15/2T), Ángel Cardozo (Cardozo, 34/2T), Villasanti (Óscar Romero, 27/2T) e Azramendia; Almirón e Ángel Romero (Samudio, 34/2T). Técnico: Eduardo Berizzo

BRASIL: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá, intervalo) e Neymar; Gabriel Jesus (Gabigol, 35/2T, Roberto Firmino (Douglas Luiz, 27/2T) e Richarlison (Everton Cebolinha, 36/2T). Técnico: Tite

