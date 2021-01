Com recado de jogadores, Fluminense faz alerta: ‘Pandemia não acabou. Falta pouco’ Marcos Felipe, Matheus Ferraz e Calegari participaram de vídeo; clube afirma que 'juntos vamos vencer essa guerra e nos reencontraremos novamente nos estádios'

No dia em que a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford, o Fluminense tratou de fazer um alerta em suas redes sociais. Em vídeo com mensagens do goleiro Marcos Felipe, do zagueiro Matheus Ferraz e do lateral-direito Calegari, o clube lembrou que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e pediu que as pessoas usem máscaras, higienizem as mãos e evitem aglomerações.

O Flu ainda diz que “juntos vamos vencer essa guerra e nos reencontraremos novamente nos estádios”. Ainda não há previsão do retorno do público aos jogos de futebol, mas, com a vacina, a esperança da volta aumenta.

– A pandemia ainda não acabou. Vamos nos conscientizar, continuar usando máscaras, álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão. Se cuidem e saudações tricolores – afirmou Marcos Felipe.

– A guerra com a Covid-19 ainda não acabou. Tem que continuar usando máscara, lavando as mãos e usando álcool em gel. Só assim venceremos essa batalha – disse Matheus Ferraz.

Juntos vamos vencer essa guerra e nos reencontraremos novamente nos estádios! ST pic.twitter.com/901Ke0R5lH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 17, 2021

