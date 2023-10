Com Rebeca Andrade, delegação do Brasil começa a desembarcar no Chile para o Pan-Americano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2023 - 22:21 Compartilhe

Faltando cinco dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, os atletas do Brasil já começam a desembarcar no Chile. Neste domingo, as atletas da ginástica artística foram algumas das primeiras brasileiras a ocupar o prédio do Time Brasil na Vila Pan-Americana. Entre elas estão Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, que brilharam no último Mundial da categoria, no início do mês.

Rebeca será uma das principais estrelas do Pan, no embalo das cinco medalhas que conquistou no Mundial da Antuérpia, na Bélgica. A brasileira ganhou um descanso depois de tantos pódios, mas já treinará em solo chileno na segunda-feira, com as demais integrantes da delegação de ginástica. O time masculino já terá treino de pódio no dia 18, dois dias antes da abertura oficial do Pan.

“A ginástica é uma modalidade de muita precisão, que necessita adaptação aos aparelhos. Apesar de trabalharmos com as mesmas marcas dos Jogos Pan-Americanos no Centro de Treinamento do COB (Comitê Olímpico do Brasil), pode existir uma pequena variação e isso faz grande diferença no desempenho”, afirma Juliana Fajardo, chefe da equipe feminina de ginástica. A disputa da modalidade começa no dia 21, sábado que vem.

O Brasil também já conta com representantes do beisebol, boxe e dos saltos ornamentais em Santiago. Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, dos saltos, desembarcaram na capital chilena neste domingo. Elas vão começar a competir no Pan na sexta-feira.

“A expectativa é muito boa para os Jogos Pan-Americanos. Nossa equipe tem uma mescla interessante de atletas jovens e experientes. Dos nove classificados, cinco farão sua estreia no Pan. Ao mesmo tempo, temos a Giovanna, a Ingrid e o Isaac, que medalharam em edições anteriores. Então, esperamos que alguns atletas aproveitem a oportunidade para se consolidar na seleção e também que o Brasil volte de Santiago com ao menos uma medalha, algo que vem ocorrendo há cinco edições, desde Santo Domingo 2003”, comentou Hugo Parisi, chefe da equipe de saltos.

O time de beisebol do Brasil também já se encontra no Chile. A equipe até vai fazer um amistoso com o time de casa na terça-feira. O primeiro jogo está marcado para quinta, um dia antes da abertura oficial da grande competição.

“Foi possível, num esforço conjunto, trazer atletas que atuam no Japão, Estados Unidos e França. E o anúncio da volta do beisebol ao programa olímpico em Los Angeles-2028 essa semana trouxe um ingrediente a mais para alcançarmos nossa meta para o Pan”, disse Márcio Irikura, chefe da equipe de beisebol.

Na segunda-feira, o COB prevê a chegada de atletas de outras modalidades: badminton, basquete 3×3, ciclismo BMX, ciclismo MTB, escalada, levantamento de pesos, pentatlo, remo, skate, taekwondo e tiro esportivo.

