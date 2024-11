Com reação espetacular, Verstappen vence GP do Brasil e fica mais perto do tetra

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2024 - 17:05 Para compartilhar:

Com uma recuperação histórica, após largar na 17ª colocação, o holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo (3) o chuvoso Grande Prêmio do Brasil e ficou mais perto de conquistar seu quarto título mundial consecutivo da Fórmula 1.

As Alpine, dos franceses Esteban Ocon (2º) e Pierre Gasly (3º), completaram o pódio num emocionante mas agitado Grande Prêmio, a 21ª das 24 corridas da temporada de 2024.

‘Mad Max’, de 27 anos, aproveitou os erros de seu principal concorrente, o britânico Lando Norris (McLaren), e venceu num fim de semana caótico no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o mau tempo atrapalhou todos os planos.

Além disso, Verstappen fez a volta mais rápida e agora tem uma vantagem de 62 pontos sobre Norris, que venceu a corrida sprint e obteve a pole, mas terminou em sexto depois de ter problemas para domar sua McLaren na pista molhada.

– “Montanha russa” –

“Minhas emoções foram uma montanha-russa hoje… mas ficamos longe de problemas, tomamos as decisões certas e é incrível vencer aqui largando tão atrás”, disse ele.

Com 86 pontos a serem disputados nas três provas e na mini-corrida que restam, o holandês da Red Bull ficou muito perto de um novo título com um triunfo em que encerrou uma sequência negativa de dez corridas sem vitórias.

Além de se reencontrar com a vitória, que não conseguia desde o Grande Prêmio da Espanha, em junho, Verstappen eliminou um rival direto: o monegasco Charles Leclerc, terceiro na classificação geral.

Depois de terminar em quinto, atrás do britânico George Russell (Mercedes), o piloto da Ferrari está a 87 pontos da liderança, uma distância intransponível.

Em caso de empate no número de pontos, o atual campeão venceria por ter mais vitórias (8 contra 3).

– Para a história –

Em sintonia com o caos do fim de semana, a corrida começou 19 minutos depois do previsto e com nuvens no céu. Um erro duplo de Lance Stroll (Aston Martin) na volta de formação atrasou a largada e forçou a retirada do canadense, que largou em décimo.

Depois de voar na classificação, realizada cinco horas antes do Grande Prêmio, devido ao mau tempo de sábado, Norris perdeu a liderança para Russell antes da primeira curva, na qual o seu compatriota entrou primeiro ao superá-lo por dentro.

Pelos retrovisores dos líderes já estava anunciada a ameaça de um homem que parecia nocauteado: Verstappen, que largou da 17ª posição, após uma penalidade por modificação de componentes do motor de sua Red Bull, o que o fez perder cinco posições.

O tricampeão mundial mostrou sua classe e já havia subido para a quinta posição na 25ª volta, pouco antes da chuva, presente desde a quarta volta, ficar bem mais forte, embora tenha acalmado no final.

As chuvas foram responsáveis, em parte, pelo abandono de cinco pilotos, incluindo o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor no México há uma semana.

– Colapinto paralisa prova –

Além de seu excelente desempenho, ‘Mad Max’ se beneficiou de um pit stop de Norris e Russell logo após o término de um período de safety car virtual, decretado após o acidente de Franco Colapinto na volta de número 32.

“Eles apostam e tudo dá certo. Não é talento, é sorte”, disse Norris sobre a estratégia da Red Bull.

A batida da revelação argentina paralisou a competição por 25 minutos. Empurrado por centenas de compatriotas que viajaram a São Paulo para apoiá-lo, o jovem de 21 anos abandonou a prova quando estava na 16ª colocação.

O outro latino-americano, Sergio Pérez, tampouco teve sorte, muito pressionado pelos maus resultados na Red Bull. O mexicano terminou em 11º e completou a segunda corrida consecutiva sem pontuar.

Mas as pausas permitiram à surpreendente Alpine ganhar posições e em alguns momentos sufocar Verstappen com um ‘sanduíche’. Mas o holandês acabou se livrando dos dois em outro reinício da corrida, suspensa após a intervenção de outro safety car na volta 40.

O holandês fez 17 voltas rápidas e cruzou a linha de chegada com 19,400 segundos de vantagem sobre Ocon.

Com a subida ao pódio, a dupla francesa conseguiu levar a sua equipe da penúltima para a sexta posição no Mundial de construtores. A Red Bull (544), vencedora dos dois últimos campeonatos, permanece em terceiro, atrás da McLaren (593) e da Ferrari (557).

“Que dia!” disse um radiante Ocon. “A chuva nivelou o desempenho, por isso estou muito feliz.”

O próximo Grande Prêmio será disputado no penúltimo fim de semana de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

— Classificação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) os 297,261 km em 1:21.322

2. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 19.400

3. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 22.500

4. George Russell (GBR/Mercedes) 23.200

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 30.100

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 31.300

7. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 42.000

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 44.900

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 50.400

10. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 50.700

11. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 51.500

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 57.000

13. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:03.500

14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.000

15. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) 1:19.600

– Abandonos:

Alexander Albon (THA/Williams): suspensão na 1ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): problema hidráulico na 1ª volta

Nico Hülkenberg (ALE/Haas): rodou sozinho na 31ª volta

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari): acidente na 38ª volta

Franco Colapinto (ARG/Williams): problema hidráulico na 39ª volta

– Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 393 pts

2. Lando Norris (GBR) 331

3. Charles Leclerc (MON) 307

4. Oscar Piastri (AUS) 262

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 244

6. George Russell (GBR) 192

7. Lewis Hamilton (GBR) 190

8. Sergio Pérez (MEX) 151

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 31

11. Yuki Tsunoda (JPN) 28

12. Pierre Gasly (FRA) 26

13. Lance Stroll (CAN) 24

14. Esteban Ocon (FRA) 23

15. Kevin Magnussen (DIN) 14

16. Alexander Albon (TAI) 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GBR) 7

19. Franco Colapinto (ARG) 5

20. Liam Lawson (NZL) 4

21. Zhou Guanyu (CHN) 0

22. Logan Sargeant (EUA) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0

– Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 593 pts

2. Ferrari 557

3. Red Bull 544

4. Mercedes 382

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Alpine-Renault 49

7. Haas-Ferrari 46

8. Racing Bulls-Red Bull 44

9. Williams-Mercedes 17

10. Sauber-Ferrari 0

