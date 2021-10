Com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, SporTV transmite segunda etapa do Mundial de Skate Street Etapa de Arizona acontece nessa sexta-feira e também contar com Letícia Bufoni e Pâmela Rosa

Com transmissão exclusiva no SporTV2, a segunda etapa do Street League Skateboarding (SLS), o Mundial de Skate Street, começa nesta sexta-feira, às 14h, com a presença de grandes nomes do skate brasileiro como Kelvin Hoefler, Pâmela Rosa, Letícia Bufoni e a “Fadinha” Rayssa Leal, campeã da primeira etapa entre as mulheres, que disputam as semifinais da competição.

– O SLS é um evento tradicional para o skate street e que os brasileiros sempre dominaram. Esta etapa no Arizona será bem importante para a classificação geral do Mundial, que termina em novembro. Além dos representantes brasileiros nos Jogos Olímpicos, vale ficar de olho no Luan Oliveira, que promete boas disputas – disse o comentarista Geninho Amaral, que estará em todas as transmissões ao lado de Karen Jonz e do narrador Sérgio Arenillas.

– E se o Brasil estará bem representado no masculino, no feminino ainda mais, com a nossa rainha Letícia Bufoni, a campeã mundial Pâmela Rosa e a Rayssa Leal, que defende o título da primeira etapa, com o seu skate alegre e de altíssimo nível – completou Amaral.

Enquanto isso, o ‘GE’ relembra os cinco melhores momentos da primeira etapa, conta como está a vida de Rayssa Leal após os Jogos Olímpicos, e aponta quais são os principais destaques, além dos skatistas brasileiros, da competição.No dia seguinte, traz um guia completo do torneio, com todos os participantes, curiosidades, favoritos e a forma de disputa.

Ainda na sexta-feira, o ‘GloboEsporte’ conta a história da skatista Gabriela Mazetto, atleta que precisou interromper a carreira no ano olímpico para se tornar mãe da pequena Liz e que volta a competir nesta segunda etapa da liga.

– Não pensava que ia voltar a andar de skate. E não esperava também que pudesse voltar como andava antes. Eu me surpreendi e estou feliz demais – contou a skatista.

