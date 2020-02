Com Raphael Veiga, Luxemburgo esboça Palmeiras para enfrentar o Santos

O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, e praticamente definiu o time do Palmeiras para enfrentar o Santos, no clássico de sábado, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

A principal novidade da equipe é Raphael Veiga, que vai continuar como titular no lugar de Lucas Limas. Ainda sem definir uma formação ideal, o treinador tem realizado algumas modificações pontuais. O objetivo é chegar com o time pronto para estrear na Copa Libertadores da América.

Raphael Veiga teve boa atuação contra o Guarani e vai ganhar mais uma chance como titular no clássico. O Santos é o último adversário antes da partida contra o Tigre, na Argentina, na próxima quarta-feira, dia 4 de março, na abertura do Grupo B da competição continental.

A equipe titular do Palmeiras no coletivo desta quarta-feira contou com: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Luiz Adriano e Willian. Os reservas foram: Jailson; Emerson Santos, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Ramires e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony.

Fora da equipe desde o dia 8 de fevereiro, quando sofreu uma pancada no tornozelo direito diante da Ponte Preta, o lateral-direito Marcos Rocha ainda é desfalque. O jogador segue na transição para o campo. O também lateral-direito Mayke cumpriu seu cronograma na sala de musculação.

Luxemburgo comanda mais um treino desta quinta-feira, quando deve definir o time titular para o clássico com o Santos. Antes da atividade, o atacante Rony, contratado do Athletico Paranaense, será apresentado oficialmente.