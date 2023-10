Com R$ 51,3 bi liberados, Caixa bate recorde na concessão de crédito imobiliário no trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 14:32 Compartilhe

A Caixa Econômica Federal (CEF) bateu recorde na concessão de crédito imobiliário no terceiro trimestre deste ano, com R$ 51,3 bilhões liberados por meio das diferentes linhas. De janeiro a setembro, foram concedidos R$ 136,6 bilhões em crédito imobiliário pelo banco.

A Caixa ampliou a liderança no segmento, chegando a 68,3% do mercado de financiamento imobiliário. A carteira de crédito chegou a R$ 700 bilhões em setembro, um crescimento de mais de 13% em relação ao mesmo mês de 2022.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, disse que o resultado é fruto do trabalho da Caixa para levar condições mais vantajosas à população que precisa, tanto na habitação social quanto nas demais modalidades. “É o melhor momento da Caixa na concessão de financiamentos imobiliários”, afirmou, em nota.

O banco destaca que, neste ano, houve a ampliação dos valores dos imóveis enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, de R$ 264 mil para R$ 350 mil, além do aumento da renda familiar permitida para quem entra na Faixa 1 do programa. A Caixa opera praticamente sozinha no Minha Casa Minha Vida, além de financiar imóveis com recursos da poupança.

Neste ano, o banco fez a contratação de 1.773 empreendimentos para a produção de 243 mil novas unidades habitacionais, e estima ter gerado mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Ao todo, a carteira da Caixa conta com 6,6 milhões de contratos.

