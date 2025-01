Com queimaduras no corpo, cachorro ferido em explosão de avião em Ubatuba mobiliza moradores

Um cachorro chamado Branquelo está se recuperando das lesões que sofreu após o acidente em Ubatuba, no litoral paulista, que resultou na explosão de um avião de pequeno porte. A tragédia de 9 de janeiro também provocou a morte do piloto, Paulo Seghetto, e deixou quatro feridos, todos da mesma família. Desde o ocorrido, moradores se mobilizam para tentar ajudar o cãozinho em sua recuperação. Ele teve queimaduras graves no focinho, nas córneas e nas pontas das orelhas e ainda passa por tratamento.

“A comunidade de Ubatuba mostrou solidariedade ao se mobilizar para ajudar o cachorro ‘Branquelo’, que ficou ferido durante o recente acidente aéreo na cidade. Ele sofreu queimaduras graves no focinho, além de danos nos olhos devido à exposição às chamas”, disse Jaqueline Tupinambá, advogada ambientalista, por meio de suas redes sociais.

Também por meio do seu perfil no Instagram, a médica veterinária Alice Soares, que realiza o acompanhamento dele, reforçou que o pet chegou à clínica coberto de querosene no corpo e bastante debilitado, em razão dos ferimentos. “Era um cachorro saudável e está todo machucado. A ‘tia’ vai cuidar de você”, disse ela em vídeo em que aparece junto com o cãozinho, divulgado um dia após o acidente aéreo.

Em publicação feita na semana passada, a médica veterinária disse que o tratamento dermatológico do pet também já foi iniciado. Por meio das redes sociais, ela indica como as pessoas podem colaborar financeiramente para a recuperação dele.

O pet, que tem aproximadamente dois anos, foi encontrado por seus tutores, trabalhadores de um parquinho de diversões, correndo desesperado, após o acidente e foi levado para atendimento. Ele permanece recebendo cuidados veterinários. Diversos exames já foram realizados.

“Análises mais aprofundadas irão verificar às condições da visão do cachorro que sofreu queimaduras nas córneas”, disse Jaqueline. Ela ressalta ainda que, embora ele tenha donos, os mesmos não tem condições financeiras para arcar com o tratamento.

Branquelo recebeu alta e voltou para o alojamento onde vive com seus cuidadores, mas ainda necessita suporte com outros medicamentos e mais exames, segundo a advogada ambientalista.

“Sensibilizados pela história, moradores têm contribuído. Entre as doações recebidas, laboratórios e clínicas veterinárias também têm colaborado. Uma consulta com um especialista em oftalmologia foi doada, assim como exames importantes para garantir a saúde do animal”, disse a advogada ambientalista.