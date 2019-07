Com queda de exportação à Argentina, Volkswagen começa a vender Saveiro para Peru

Em meio à queda das exportações de veículos para a Argentina, a Volkswagen do Brasil começou a vender a picape Saveiro para o Peru. Um primeiro lote foi enviado em maio, mas agora os embarques serão regulares, segundo a montadora.

Em 2018, o mercado peruano representou 2,6% do total exportado pela operação brasileira da Volkswagen. Foram 2,9 mil unidades vendidas para o Peru, de 112 mil para todos os países.

A novidade faz parte de um esforço da empresa para diminuir a dependência do mercado argentino nas exportações.

A Argentina é o principal destino dos carros exportados pelas montadoras instaladas no Brasil, mas as vendas para o país têm caído desde meados de 2018, em razão de uma crise econômica, sem que haja perspectivas de recuperação no curto prazo.

Com o início do envio da Saveiro para o Peru, o modelo se junta a Up!, Gol, Voyage, Fox, Polo, Virtus e T-Cross, carros que já são vendidos no mercado peruano.

O T-Cross, inclusive, foi lançado recentemente na Argentina e outros mercados da América do Sul. Em 2020 começará a ser exportado para cerca de 20 países da África, totalizando aproximadamente 50 mercados.

Na mesma linha, a Volkswagen do Brasil também fechou uma venda pontual de 2.350 cabeçotes para a fábrica de Chemnitz, na Alemanha.

Produzido em São Carlos (SP), o cabeçote é uma peça da câmara de combustão do motor onde estão velas e válvulas de admissão e escape, responsável por conduzir e controlar a entrada de ar, combustível e gases de escapes, e será utilizado na Alemanha para a produção de motores 1.0l TSI.