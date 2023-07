Com que frequência você deve fazer cocô? A resposta pode surpreender

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/07/2023 - 3:35 Compartilhe

Todo mundo faz cocô, mas nem todos precisamos fazer cocô todos os dias. Isso é um equívoco, disse o gastroenterologista Dr. Folasade May, professor associado da Escola de Medicina David Geffen da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

“Eu até tenho pessoas que tentam marcar consultas, porque dizem: ‘Oh, parei de evacuar todos os dias há alguns anos’”, disse May. “E eu tenho que lembrar às pessoas que realmente não há um número fixo ou normal de movimentos intestinais.”

Essa noção provavelmente deriva de uma crença da era vitoriana de que evacuar diariamente o torna mais saudável, disse o Dr. Michael Camilleri, consultor e professor da divisão de gastroenterologia e hepatologia da Mayo Clinic, em Minnesota.

Não necessariamente. “A maioria das pessoas terá entre uma evacuação de três vezes ao dia a três vezes por semana”, acrescentou May. “Em qualquer lugar nesse intervalo, consideramos normal.”

Quando se trata de movimentos intestinais como medida de saúde, a frequência não é o único fator importante. E vários fatores podem influenciar a frequência com que fazemos cocô, incluindo dieta, hidratação, estresse, idade, uso de medicamentos e circunstâncias sociais, disse a Dra. Trisha Pasricha, gastroenterologista do Massachusetts General Hospital e instrutora de medicina na Harvard Medical School

É útil saber como é o seu cocô, além de saber com que frequência você faz cocô. “A forma, aparência ou consistência das fezes é, na verdade, um critério muito melhor do que simples números de frequência”, disse Camilleri.

Profissionais médicos avaliam a qualidade das fezes usando o Bristol Stool Chart , que classifica as fezes em sete grupos. Os tipos mais saudáveis ​​de cocô são os tipos três e quatro – fezes com formato de salsicha com rachaduras na superfície ou de cobra e lisas.

Se você está fazendo cocô três vezes por semana e a consistência é dura ou pedrinha, tudo bem se você não tiver experimentado nenhuma mudança em sua qualidade de vida, disse Pasricha.

Mas se você está se esforçando excessivamente ao tentar fazer cocô ou sentir que não esvaziou totalmente o intestino, pode ser necessário fazer alterações para fazer cocô com mais frequência ou ter uma qualidade de fezes mais saudável, disseram os especialistas.

Colocar os pés em um banquinho do banheiro – ou mesmo em uma pilha de livros – pode ajudar. Fazer isso eleva os joelhos acima dos quadris, relaxando os músculos do assoalho pélvico que sustentam o intestino e permitindo que o cocô passe mais facilmente, disse Pasricha.

Não evoluímos para evacuar sentados com os quadris a 90 graus em uma cadeira, que é o que fazemos agora. Costumávamos evacuar de cócoras”, disse ela. “Sentar-se nesse tipo de ângulo reto de 90 graus realmente fecha a passagem.”

Como fazer cocô saudável

Assim como precisamos fazer boas escolhas para ter um sono reparador, precisamos fazer escolhas sábias de alimentos e bebidas para manter nossos intestinos saudáveis.

Comer bastante fibra de vegetais, frutas, grãos integrais e nozes pode ajudar a prevenir a constipação, dizem os especialistas. A ingestão total de fibras deve ser de pelo menos 25 gramas por dia, de acordo com a Food and Drug Administration dos EUA .

Alguns estudos descobriram que kiwis e ameixas podem ser especialmente úteis para aliviar a constipação, disseram especialistas. Mas não coma muita fibra, pois isso tem sido associado ao inchaço abdominal ou fezes moles, disseram os especialistas.

Estar suficientemente hidratado amolece as fezes para que você possa passá-las sem esforço, disse May.

“Também foi demonstrado que o café ou as bebidas com cafeína estimulam as contrações do cólon”, disse Camilleri, observando que podem induzir os movimentos intestinais.





Uma dieta rica em gordura, por outro lado, pode desacelerar seu sistema digestivo, acrescentou May.

