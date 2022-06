Com quatro vitórias, brasileiros brilham no UFC Austin Na luta principal, válida pelo peso-pena, Josh Emmett superou Calvin Kattar por decisão dividida

Em um card animado, o UFC Austin entregou grandes combates para o público na noite de sábado (18). Na luta principal, válida pelo peso-pena, Josh Emmett superou Calvin Kattar por decisão dividida e pediu para ser o próximo a disputar o cinturão da categoria. O Brasil foi representado por cinco atletas no card e foram quatro vitórias – sendo que um confronto teve duas brasileiras, com a vitória de Maria Oliveira sobre Glorinha de Paula. Gregory Robocop e Ricardo Carcacinha nocautearam, enquanto Natália Silva estreou com autoridade na organização de Dana White.





Poucas horas antes de o UFC Austin começar, Joe Lauzon foi cortado após apresentar problemas de saúde. O lutador iria enfrentar Donald Cerrone no co-main event do show.

Emmett leva a melhor sobre Kattar



A luta principal, disputada em cinco rounds, começou morna. O combate demorou a ter momentos de mais efetividade e, quando isso acontecia, o responsável era Josh Emmett. O lutador conseguia combinações de golpes e aplicava uma pressão em Calvin Kattar.

No terceiro round, Kattar passou a atacar de forma mais aguda e teve o seu melhor momento no quarto round. Quando acelerou o ritmo, colocou bons golpes e castigou o olho do adversário. No quinto assalto, os dois já apresentavam um desgaste físico.

No fim, por decisão dividida, Emmett venceu e chegou ao quinto triunfo seguido na categoria dos penas. Ele agora deve entrar de vez na briga pelo cinturão. Já Kattar volta a ser derrotado.

Robocop nocauteia e volta a vencer



Gregory Robocop, que vinha de derrota para Armen Petrosyan por decisão dividida em fevereiro deste ano, se recuperou em grande estilo no UFC Austin. O lutador mostrou estratégia contra Julian Marquez, encontrou as brechas no jogo do adversário, acelerou o ritmo e conquistou o nocaute ainda no primeiro round. Em quatro aparições no UFC, Robocop tem agora três vitórias e apenas um revés. Já Marquez conhece a primeira derrota dentro da companhia.

Natália Silva brilha em estreia no UFC



Estreante no UFC Austin, Natália Silva apresentou uma performance segura e dominante contra Jasmine Jasudavicius. Durante os três rounds, a brasileira impôs o seu jogo de trocação, com boas combinações de golpes, além de derrubar a adversária – que é especialista no grappling.

Natalia venceu por decisão unânime e começa com impacto sua trajetória no peso-mosca. Revelada pelo Contender Series, Jasudavicius registra o primeiro revés.

Carcacinha repete cotovelada giratória



Assim como fez contra Aiemann Zahabi, em 2017, Ricardo Carcacinha voltou a nocautear com cotovelada giratória. Em ação no peso-peso do UFC Austin, o brasileiro aplicou o golpe desta vez sobre Danny Chavez, ainda no round inicial. O lutador precisou de apenas 1m12s de combate para voltar a triunfar na companhia norte-americana após ser derrotado por Zubaira Tukhugov no fim de 2021. Já o americano chega ao terceiro combate sem vitória.

Maria bate Glorinha e vence a primeira



Em confronto de brasileiras na divisão dos palhas do UFC Austin, Maria Oliveira teve um round inicial melhor e com mais volume de golpes. Já no segundo assalto, Glorinha de Paula equilibrou as ações e passou a ditar o ritmo do confronto – e até conquistou uma queda. Já no terceiro e decisivo round, Maria voltou mais incisiva e passou a colocar os melhores golpes – além de defender as quedas da rival.

Após estrear com derrota na franquia, Maria, que é atleta da PRVT, vence a primeira. Já Glorinha fica em situação delicada ao regitrar três derrotas em quatro lutas.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC Austin

Austin, no Texas (EUA)

Sábado, 18 de junho de 2022

Card principal:

Josh Emmett derrotou Calvin Kattar por decisão dividida dos jurados

Kevin Holland finalizou Tim Means com um triângulo de mãos no 2R

Joaquin Buckley derrotou Albert Duraev por nocaute técnico (interrupção médica) no 3R

Damir Ismagulov derrotou Guram Kutateladze por decisão dividida dos jurados

Gregory Robocop derrotou Julian Marquez por nocaute técnico no 1R

Card preliminar:

Adrian Yanez derrotou Tony Kelley por nocaute técnico no 1R

Natália Silva derrotou Jasmine Jasudavicius por decisão unânime dos jurados

Jeremiah Wells derrotou Court McGee por nocaute técnico no 1R

Ricardo Carcacinha derrotou Danny Chavez por nocaute técnico no 1R

Maria Oliveira derrotou Glorinha de Paula por decisão dividida dos jurados

Cody Stamann derrotou Eddie Wineland por nocaute técnico no 1R

Phil Hawes derrotou Deron Winn por nocaute técnico no 1R

Roman Dolidze derrotou Kyle Daukaus por nocaute técnico no 1R

