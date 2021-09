Com quatro ouros, Atleta olímpico Lucas Verthein é destaque do Brasileiro de Remo Remador do Botafogo venceu no Single, no Double e no Four Skiff, além da prova 4 SEM

O remador Lucas Verthein conquistou quatro ouros neste final de semana durante o Campeonato Brasileiro de Remo. O atleta do Botafogo que representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio venceu nas categorias Single, Double, Four Skiff e na prova 4 SEM. Das cinco provas que disputou nas raias da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Lucas Verthein só não venceu uma.

Na sexta-feira, Lucas Verthein disputou a prova do Single Skiff, a mesma que remou nas águas japonesas e terminou em 12º lugar, o melhor resultado do país em toda a história olímpica. O remador comprovou o favoritismo e garantiu seu primeiro ouro neste Brasileiro

– Foi minha única prova na sexta-feira e larguei super forte, com um vento lateral muito forte também, bem parecido com o que tinha em Tóquio. Da metade da prova até o final, ou seja, nos últimos mil metros, era quase um tsunami, com ondas, ondas e mais ondas. Como já estava com uma vantagem muito boa ali, diminuí o ritmo. No geral, foi bom, uma prova cadenciada, tranquila, em que tive total e absoluto domínio o tempo todo. É a minha favorita – contou o atleta do Botafogo.

No sábado, Lucas Verthein venceu também no Double Skiff e no 4 SEM, com destaque para a vitória neste barco. Por fim, neste domingo, uma nova conquista, desta vez no Four Skiff.

– Já fui aquecendo até o pontão de largada e fizemos um baita trabalho em equipe. Quero até enfatizar essa prova em específico, porque é um barco que, geralmente, você precisa de bastante tempo junto com seu time para conseguir colocar ele em velocidade e ter um bom resultado. E fizemos apenas três ou quatro saídas no treinamento aqui na lagoa – explicou o remador sobre a prova que conquistou ao lado de Renato Cataldo, do Botafogo, William Giaretton e Gabriel Moraes, ambos do Corinthians.

O próximo compromisso de Lucas Verthein é no dia 31 de outubro, em mais uma etapa do Estadual de Remo. No mesmo dia, ele já embarca para Turim, na Itália, onde representará o Brasil no Silver Skiff, uma prova tradicional de 11Km.

