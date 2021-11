Com quase um ‘fato novo’ a cada dois dias em outubro, DM do Flamengo alcança protagonismo indesejado

O trabalho realizado pelo departamento médico do Flamengo tomou conta de parte do noticiário nas últimas semanas. Afinal, além das declarações de Renato Gaúcho sobre o tema, o DM teve praticamente um “fato novo” a cada dois dias em outubro. Foram 14 problemas, de lesões musculares e cirurgia, entre os atletas do time profissional, o que gerou uma série de baixas ao time. Abaixo, o LANCE! relembra os episódios e atualiza as situações dos jogadores.

O zagueiro David Luiz, por exemplo, não atuou pelo clube em outubro, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta, que só fez duas partidas pelo Flamengo, está próximo de retornar à equipe. Arrascaeta, por sua vez, retornou lesionado da data Fifa e só atuou uma vez pelo clube neste mês. O camisa 14 está em fase final de recuperação visando a final da Libertadores – assim como Pedro, que passou por cirurgia há uma semana.

As lesões musculares – que também atingiram Bruno Henrique, Filipe Luís e Diego, entre outros – e a situação de Pedro, que ficou sem respostas após o cancelamento da entrevista do vice-presidente Marcos Braz, jogaram os holofotes sob o trabalho do departamento médico, que ganhou protagonismo indesejado em meio às decisões da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Após a vitória sobre o Atlético-MG, que renovou a confiança do time e torcida na briga pelo Tri do Brasileirão, Renato Gaúcho pôs “panos quentes” no assunto, elogiando os profissionais do clube. Dias antes, na entrevista após a queda na Copa do Brasil, o técnico havia afirmado que não estava recebendo os jogadores em 100% das condições após voltarem do departamento médico.

Confira os jogadores que passaram pelo DM do Flamengo em outubro:

Gabigol – Desfalque em um jogo

No dia 21, teve entorse no tornozelo direito confirmada e ficou fora do Fla-Flu. Antes, havia perdido três jogos do Flamengo por estar a serviço da Seleção.

Filipe Luís – Desfalque em um jogo

O lateral-esquerdo teve lesão constatada na panturrilha esquerda em 29 de outubro, na véspera do jogo contra o Atlético-MG. Está em recuperação.

João Gomes – Desfalque em dois jogos

Foi diagnosticado com quadro de dengue em 15 de outubro. Está à disposição.

Diego Alves – Desfalque em dois jogos

Por apresentar estado gripal, no dia 6, não foi relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Não enfrentou o Fortaleza, no dia 9, por conta de um trauma no pé direito sofrido no treino da véspera. Está recuperado.

Gustavo Henrique – Desfalque em dois jogos

Zagueiro teve um edema constatado na coxa direito no dia 5 de outubro. Está recuperado.

Rodrigo Caio – Desfalque em dois jogos

O zagueiro sentiu dores no joelho direito no aquecimento da partida contra o Atlético-MG, em 30 de outubro, e foi substituído por Gustavo Henrique. No dia 31, o clube informou que o camisa 3 se reapresentou melhor e realizou fortalecimento e tratamento no joelho direito.

No dia 16, o Fla informou que Rodrigo Caio ficaria fora do jogo contra o Cuiabá seguindo “a programação de controle de cargas pré-determinada” pelo DM.

Pedro – Desfalque em quatro jogos

Em 13 de outubro, sofreu uma pancada no joelho direito, e um exame apontou edema ósseo no local. Ficou fora de um jogo, contra o Cuiabá, por conta das dores, mas voltou contra o Athletico, no dia 20. Depois, nos dias 23 e 24, o clube informou que o atleta passou por novos exames e que ficou definido que o atacante passaria por cirurgia, realizada no dia 25.







Bruno Henrique – Desfalque em cinco jogos

O atacante deixou o jogo contra o Athletico, em 3 de outubro, com dores na coxa esquerda – as quais o tiraram da partida contra o Fortaleza, no dia 9. Dois dias depois, o camisa 27 realizou exame, que confirmou lesão no local. Está recuperado.

Diego Ribas – Desfalque em cinco jogos

Em 2 de outubro, o clube informou que o meia, por conta de dores musculares, estava fora da partida contra o Athletico. No dia 5, Diego teve edema na panturrilha direita constatado. No dia 29, novo problema para o camisa 10: lesão na coxa direita. Está em recuperação.

Arrascaeta – Desfalque em seis jogos

Retornou da seleção do Uruguai com lesão muscular na coxa direita, em 11 de outubro. Não atua desde então e, antes, foi baixa em dois jogos por estar a serviço da Celeste. Está em fase final de recuperação.

David Luiz – Desfalque em nove jogos

Teve lesão constatada na coxa esquerda, em 1º de outubro, e não atuou pelo Flamengo desde então. Já está treinando com o elenco, mas não tem retorno ao time definido.

