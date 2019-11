Com quase todo elenco à disposição, Abel Braga deve repetir escalação do Cruzeiro

Com quase todos os atletas à disposição, o técnico Abel Braga comandou na manhã deste sábado o penúltimo treinamento do Cruzeiro antes da partida contra o Avaí, marcada para esta segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, válida pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Braga permitiu a presença da imprensa na atividade na Toca da Raposa II neste sábado apenas por alguns minutos, quando os jogadores faziam aquecimento, assim como nos dias anteriores. O treinador tem quase todos o elenco disponível para a partida em casa. Só não pode contar com o zagueiro Dedé e o meia Rodriguinho, que já estão fora há algum tempo por conta de lesão.

Sassá, desfalque na partida anterior por suspensão, está de volta. O comandante cruzeirense seguiu a linha de esconder a escalação e não quis indicar qual será o time titular. Como não tem novas baixas, é provável que repita a base que vem jogando.

Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e Robinho; Fred (Sassá). Esta deve ser a escalação cruzeirense para o confronto com o Avaí, lanterna do torneio e virtual rebaixado.

O lateral-direito Orejuela falou sobre o momento do time mineiro, que vem de três empates seguidos e ainda não conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento. No momento, é a primeira equipe fora do grupo do descenso, com 35 pontos, um a mais que o Fluminense, o primeiro dentro da degola.

“Temos consciência da nossa situação no campeonato, mas só dependemos de nós. Precisamos concentrar na nossa partida e ganhar, depois de ganhar as coisas voltam a estar em nosso favor”, afirmou o colombiano.