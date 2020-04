Com quarentena, São Paulo tem queda de 56% em registros de roubos de celulares

Com menos pessoas circulando nas ruas nos últimos dias, o número de registros de roubos e furtos de celulares em São Paulo caiu 56%, considerando os dias 24 e 30 de março, de 2019 (sem quarentena) e 2020 (com a determinação da quarentena no estado). Na cidade de São Paulo, a redução foi de 54% (4.300 registros no ano passado, ante 1.900 agora nestes sete dias). As informações do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com os dados provisórios da Secretaria de Segurança Pública obtidos pela Folha, houve queda em 268 municípios; em 27 o número se manteve; e aumento em 35 (o levantamento abrange quem teve ao menos um registro nos períodos analisados).

Todas as cidades em que houve aumento tiveram poucos casos. Itapecerica da Serra, por exemplo, subiu de 18 registros para 20. Para o levantamento, o jornal considerou a data de registro do BO (90% dos casos são registrados até cinco dias depois do crime) e também pode haver subnotificação já que nem todos os casos de roubos são registrados pelas vítimas.

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, “independentemente do número de pessoas em circulação, todas as atividades de policiamento preventivo, ostensivo, judiciária estão mantidas e são realizadas diuturnamente, de acordo com as escalas e jornadas estabelecidas.”

A pasta afirmou à Folha que “o patrulhamento em áreas residenciais, bem como nas proximidades de hospitais, farmácias e supermercados foi intensificado, sem prejuízo aos demais programas de patrulhamento e o atendimento às chamadas de emergência”.