Com quadro delicado, Aracy Balabanian é internada às pressas

Após apresentar um quadro de insuficiência respiratória, a atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, foi internada no CTI (Centro de Terarpia Intensiva) da clínica São José, no Rio de Janeiro, segundo informações do jornal Extra, do Rio de Janeiro.

O estado de saúde da artista é delicado.