Com Putin como favorito, Rússia vai às urnas dia 18 de março

SÃO PAULO, 5 MAR (ANSA) – No dia 18 de março, os russos vão às urnas para escolherem seu presidente. Com oito candidatos, o atual chefe de Estado, Vladimir Putin, é o grande favorito para ser eleito ao seu quarto mandato.

Há 18 anos no comando da Rússia e com mais de 70% das intenções de voto, Putin está encaminhado para vencer as eleições presidênciais e permanecer no poder – apesar das contestações de fraude. O caminho para Putin se reeleger ficou mais fácil após o seu grande opositor, o ativista Alexei Navalny, ter sido impedido de disputar as eleições ao ser detido pelas autoridades russas por organizar protestos ilegais.

Em uma de suas promessas de campanha, Putin afirmou na quinta-feira (1) que irá melhorar o nível de vida da população russa e reduzir o nível de pobreza no país. Na ocasião, o atual chefe de Estado apresentou um novo armamento, o qual ele chamou de “invencível”. O míssil hipersônico intercontinental é 20 vezes mais rápido que a velocidade do som e atingiria seu alvo “como uma bola de fogo”. Os outros candidatos que vão concorrer contra são: Pavel Grudinin, Sergey Baburin, Vladimir Zhirinovsky, Ksenia Sobchak, Maxim Suraykin, Boris Titov e Grigory Yavlinsky.

Sem grandes chances de vencer, os opositores de Putin participaram de um debate – que acabou mal. O direitista Zhirinovsky mandou a jornalista e única mulher candidata, Ksenia, calar a boca, e levou dela um copo d’água na cara. Mesmo com as confusões, Zhirinovsky aparece em terceiro nas intenções de voto, com 5,9%. Em segundo, com 7,8%, está o líder do Partido Comunista, Grudinin, e disparado na liderança está Putin, com quase 70%.

Apesar de Putin já estar com a vitória garantida, a população russa aparecerá em massa nas votações. De acordo com uma pesquisa realizada no fim de fevereiro, mais de 80% dos russos afirmaram que vão votar nas eleições.(ANSA)