Com promessa de Brexit, rainha abre trabalhos do Parlamento

LONDRES, 19 DEZ (ANSA) – A rainha Elizabeth II leu nesta quinta-feira (19) o discurso programático do novo governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e abriu oficialmente os trabalhos do Parlamento.

O texto, como já era esperado, diz que a saída da União Europeia acontecerá em 31 de janeiro de 2020 e que o período de transição será limitado a 31 de dezembro do ano que vem. Nos 11 meses de preparação para o “divórcio”, Johnson pretende negociar um acordo de livre comércio com a UE e com outras “grandes economias”.

A tramitação do projeto de lei do Brexit será retomada pela Câmara dos Comuns nesta sexta (20), e o primeiro-ministro deve contar com maioria para aprová-lo, após sua vitória avassaladora nas eleições de 12 de dezembro.

O programa também prevê um aumento nos repasses para o sistema de saúde, já que Johnson era acusado pela oposição de querer sucatear a rede pública. O governo pretende contratar mais 50 mil enfermeiros e construir 40 hospitais em 10 anos.

Além disso, planeja investir em obras de infraestrutura e criar moradias sociais mais acessíveis, em um programa que contraria, ao menos no papel, a linha liberal e de austeridade do Partido Conservador.

O texto lido pela rainha também defende a “integridade do Reino Unido”, em um claro recado à Escócia, que já se articula para pedir um segundo plebiscito de independência – o território votou em peso contra o Brexit no referendo de 2017 e contra Johnson nas últimas eleições. (ANSA)