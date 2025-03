Com projeto ‘Casa do Futuro’, plataforma de inovação estreia na Design Week

Uma “Casa do Futuro” é o projeto que a plataforma de inovação Orbis escolheu para fazer sua estreia. O lançamento acontece na Design Week! de São Paulo, maior festival urbano de design da América Latina, realizado de 10 a 16 de março. O evento é aberto ao público, que poderá explorar a instalação de Orbis a partir desta quinta-feira (13), às 14h, lançamento oficial da plataforma.

A casa, baseada na proposta de arquitetura chamada Solarpunk, se apresenta como uma obra artística e arquitetônica, por meio de impressão 3D. Paredes e janelas dão lugar a uma reflexão sobre o possível futuro da habilitação, a partir de um modelo que transforma ambientes em locais de convivência e que facilita a interação entre pessoas e natureza. A maquete é obra do arquiteto boliviano Fabio Perez, especialista em arquitetura paramétrica.

Orbis levará ainda para a DW! artistas pesquisadores do tema para falar sobre o futuro da habitação. Rafael Sanches é um dos artistas e arquitetos convidados, que apresentará a casa como um organismo vivo, conectando arquitetura com experiências sensoriais. Rafael constrói casas que são obras de arte, que podem ser colocadas na parede ou virar moradia. A arquiteta e pesquisadora russa Marie Pudan, do projeto House on Mars, trará a perspectiva global sobre o futuro da habitação. Entre bioarquitetura, biodesign e metaverso, Marie explora a criação de novos espaços para repensar o significado de lar.

Para o lançamento, Orbis também trará uma apresentação performática da artista Day Limns. Em “A Beleza do Caos”, o futuro da casa será projetado no rosto da artista como arquitetura viva.

Mais do que um estúdio criativo, Orbis se lança como uma plataforma de inovação que conecta artistas, cientistas, arquitetos e tecnólogos. “Queremos antecipar futuros possíveis e apresentar soluções inovadoras para questões urgentes da sociedade”, diz a fundadora da Orbis e pesquisadora Solarpunk, Erotidesnai, conhecida como ERØ. “Estamos em um momento único, onde as fronteiras entre arte, ciência e tecnologia se tornam cada vez mais fluídas. Orbis não quer apenas responder aos desafios do presente, mas também moldar um novo modelo de sociedade mais justa, sustentável e interconectada”, conclui.

O uso da impressão 3D de grande escala como tecnologia central do projeto adiciona uma camada de inovação e reforça a proposta disruptiva de Orbis. A tecnologia permite não só a personalização das formas e a agilidade na construção, mas também a possibilidade de produzir habitações de forma mais acessível e sustentável.

“Nosso objetivo vai além da inovação técnica. Queremos criar experiências que emocionem e conectem as pessoas com soluções de impacto real por meio da convergência entre arte, ciência e tecnologia proporcionando um futuro mais humano e sustentável”, afirma ERØ.

Sobre Orbis

Orbis nasce em um momento crucial da transição digital, marcado pela passagem da Web2 para a Web3, um processo que redefine as fronteiras entre o físico e o digital. Para ERØ, “por mais que o digital amplie nossas interações, o corpo humano permanece físico. A presença em um espaço concreto fortalece vínculos sociais, estimula a criatividade e impacta diretamente o nosso bem-estar.”

Braço da Ink Company, Orbis busca não apenas fomentar a inovação tecnológica, mas também promover um ambiente mais equitativo e participativo, conectando diferentes regiões do Brasil e estabelecendo parcerias nacionais e internacionais para transformar as possibilidades do futuro em realidade.

“A transição para o digital não significa a perda do contato físico, mas a necessidade de criar novos espaços que estimulem a colaboração e o bem-estar das pessoas”, diz o produtor e CEO da Ink Company, Paulo Schmidt. “Orbis, com seu olhar inovador, contribui para essa transformação”, conclui.

Para além de um coletivo, Orbis é uma órbita de mentes sintonizadas em explorar possibilidades e construir novos paradigmas. Atualmente, integram o coletivo: Bruna Bape (cofundadora da Orbis), Rafael Sanches (artista plástico), Guto Lacaz (artista multimídia), Day Limns (cantora & compositora), Lucas Chagas (designer 3D e cofundador da Incal), Robson Rodriguez (comunicador), Daipi (artista e modelo) e Max Nolan (service Design).

Programação

14h- Abertura

14h20- Marie Pudan- House on Mars

15h30 Rafael Sanchez- A casa como obra de arte

17h- Ørbis- A próxima casa

18h- Day Limns Performance

Serviço

Lançamento Orbis

Data: 13/3

Horário: 14h

Local: Casa Somauma

Endereço: Av. São Luiz, 84 – República – São Paulo – SP