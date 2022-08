Com problemas no joelho, Papa nomeia assistente pessoal de saúde

Ansa 04/08/2022 - 11:18 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 4 AGO (ANSA) – O papa Francisco nomeou Massimiliano Strappetti como seu assistente pessoal de saúde, informa o Vaticano nesta quinta-feira (4).

O enfermeiro já atuava como coordenador da Direção de Saúde e Higiene do Vaticano e acompanhava a situação do líder católico de perto há meses.

Em agosto do ano passado, após passar por uma cirurgia no cólon, Jorge Mario Bergoglio havia dado uma entrevista à rádio espanhola Cope dizendo que “um enfermeiro salvou minha vida”. Na época, Francisco não citou o nome do profissional “de muita experiência” que o ajudou, mas já tratava-se de Strappetti.

Há diversos meses o Papa vem lidando com um problema no joelho direito que o impede de caminhar grandes distâncias e já fez o líder católico cancelar viagens e celebrações até mesmo no Vaticano.

Recentemente, o argentino revelou que não pode passar por uma nova cirurgia por conta dos efeitos negativos que a anestesia total, dada a ele durante a cirurgia no cólon, causou para sua saúde e que por isso deve diminuir o ritmo e continuar na fisioterapia. (ANSA).

