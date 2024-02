Com problemas nas costas, Tiger Woods tem retorno irregular

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/02/2024 - 23:31 Para compartilhar:

Em meio a grandes expectativas em torno de sua volta ao circuito, o astro do golfe Tiger Woods estreou nesta temporada do PGA com uma primeira rodada inconsistente no Genesis Invitational, em Los Angeles, na Califórnia, prejudicado no final por problemas nas costas.

O americano, organizador do evento com a sua fundação de caridade, terminou a jornada desta quinta-feira (15) com uma cartão de 72 tacadas, um acima do par, o que o deixa no 49º lugar da tabela, a oito tacadas do líder, o seu compatriota Patrick Cantlay (-8).

Tiger, de 48 anos, começou pouco depois das nove em uma manhã agradável no Riviera Country Club em Pacific Palisades, uma área luxuosa a oeste de Los Angeles.

O ex-número um do mundo, que não disputava um evento oficial desde o Masters de Augusta, em abril passado, também estreou sua nova imagem vestindo uma roupa de cor creme da marca Sun Day Red da TaylorMade, com a qual assinou após encerrar sua histórica parceria com a Nike.

Entre a multidão de torcedores que o acompanharam na jornada estavam alguns rostos conhecidos, como o técnico do Los Angeles Clippers da NBA, Tyronn Lue.

Woods, que passou por uma nova cirurgia no tornozelo após o Masters, empolgou seus fãs ao fazer um birdie no primeiro buraco, mas rapidamente perdeu força com dois bogeys seguidos.

– ‘Não consegui ser consistente’ –

A volta de Tiger foi irregular, com um total de cinco birdies e seis bogeys, um deles cometido no último buraco após enviar a bola entre várias árvores.

“Fiz muitas coisas boas e muitas coisas ruins, era uma ou outra. Fiz muitos birdies e bogeys, simplesmente não consegui ser consistente”, disse Woods, que mais tarde admitiu ter alguns problemas físicos no final da rodada.

“Minhas costas tiveram espasmos nos últimos dois buracos e isso estava me bloqueando”, explicou o vencedor de 15 torneios do Grand Slam.

Além dos problemas nas costas que o acompanharam ao longo de sua carreira, Tiger também sofre com os problemas na perna direita, consequência do grave acidente automobilístico ocorrido em 2021.

O californiano precisará terminar na sexta-feira entre os 50 melhores jogadores (de 70 participantes) para passar pela seleção e competir até o final de seu torneio no domingo.

No Riviera Country Club Woods fez sua estreia no PGA Tour quando era um estudante do ensino médio de 16 anos, mas a vitória sempre lhe escapou desde então.

Por sua vez, o número um do mundo, Scottie Scheffler, terminou com uma cartão de 68 tacadas (-3) e ficou na décima posição numa prova que não conta com o atual campeão, o espanhol Jon Rahm, que deixou o PGA esta temporada para jogar no circuito rival, o LIV Golf.

– Classificação após a 1ª rodada do torneio Genesis Invitational (par-71):

64 – Patrick Cantlay (EUA)

65 – Cam Davis (AUS), Luke List (EUA), Jason Day (AUS)





66 – Tom Hoge (EUA), Jordan Spieth (EUA), Will Zalatoris (EUA)

67 – An Byeong-hun (COR), Adam Svensson (CAN)

68 – Beau Hossler (EUA), J.T. Poston (EUA), Ludvig Aberg (SUE), Brendon Todd (EUA), Scottie Scheffler (EUA)

bur-gbv/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias