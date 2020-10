Com problemas na zaga, Liverpool recebe o West Ham em busca da liderança do Inglês Com a mesma pontuação do líder Everton, Reds podem assumir a ponta em caso de empate ou vitória. Adversário vem de empates contra City e Tottenham

Após três vitórias consecutivas, o Liverpool pode coroar a boa fase recente com a ascensão à liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), os Reds enfrentam o West Ham, em Anfield, e dormirão na ponta da tabela, em caso de empate ou de vitória. Isso porque o clube está com a mesma pontuação do líder Everton (13) e o rival só volta a campo no domingo, diante do Newcastle.

No meio de semana, o Liverpool teve compromisso pela Liga dos Campeões e derrotou o Midtjylland, da Dinamarca, por 2 a 0. Apesar da manutenção da grande fase de Diogo Jota, a partida também foi marcada pela lesão muscular de Fabinho, que vinha atuando improvisado de zagueiro. O brasileiro se junta aos já lesionados Van Dijk e Matip, e deixa o técnico Jürgen Klopp com problemas no setor defensivo. Na coleitva, o alemão comentou sobre isso.

– As lesões são a pior parte da vida de um profissional. Uma parte do jogo. Infelizmente, estamos acostumados. Duas coisas: nós nos preocupamos com Virgil (Van Dijk) e cuidaremos dele, mas nosso foco está nos jogadores disponíveis. Isso é o que fazemos.

O West Ham, por sua vez, está na 12ª colocação, com oito pontos conquistados. Após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o clube de Londres não sabe o que é perder há quatro rodadas. Nessa sequência, os Hammers emplacaram goleadas sobre Wolverhampton (4 a 0) e Leicester (3 a 0), além de dois empates contra Tottenham (3 a 3) e Manchester City (1 a 1).

Confira as prováveis escalações

​

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.

​

West Ham: Fabianski; Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku; Bowen, Rice, Soucek, Fornals; Haller.

