Com problemas na zaga, interino dará oportunidade ao jovem Roberto no Inter

Com vários desfalques, sendo dois deles na zaga, o técnico interino do Internacional, Ricardo Colbachini, dará uma chance ao jovem Roberto. O zagueiro deve ser titular ao lado de Víctor Cuesta no duelo contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Roberto reconheceu que o momento do time gaúcho é complicado – não venceu nos últimos quatro jogos -, mas destacou que, mesmo com o ambiente a fase desfavorável, não deve ter problemas para se adaptar entre os titulares.

“Momento difícil, sim. Mas com a ajuda dos companheiros mais experientes vamos conseguir levar bem. Quem chegar, vamos tentar nos adaptar o mais rápido possível”, disse Roberto em entrevista coletiva neste sábado, véspera da partida. “Com certeza isso vai me ajudar. Vou conversar com o Cuesta, ele já tem conversado comigo, uma cara de muito boa leitura. Vai ser assim também no jogo”, completou o defensor, que trabalhou com Colbachini na base do Inter.

TREINO – O elenco realizou neste sábado o último treino antes da partida. A novidade na atividade foi a presença do volante Matheus Galdezani, que ainda se recupera de cirurgia no joelho direito realizada no início do ano.

Como a diretoria ainda não definiu um substituto para Odair Hellmann, demitido na última quinta-feira, o técnico interino Ricardo Colbachini, do Sub-23, vai comandar a equipe no duelo. Ele tem sete desfalques, seja por convocação ou lesão, e, por isso, terá de fazer mudanças no time.

A provável escalação do Inter contra o Santos tem: Marcelo Lomba; Heitor, Roberto, Víctor Cuesta e Zeca (Uendel); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Guilherme Parede.