Com problemas físicos e sem jogar, renovação de Tardelli com o Galo parece ser algo distante de acontecer O atacante tem vínculo com o Atlético-MG até o fim deste mês e sua permanência por mais clube e incerta

A pouco mais de uma semana do fim do seu contrato com o Atlético-MG, o atacante Diego Tardelli vive dias de incerteza se irá jogar por mais tempo pelo Galo. E as seguidas lesões desde que chegou ao clube, em fevereiro de 2020, deixando-o fora de atividade por muito tempo, parece pesar contra o ídolo atleticano, presente nas maiores conquistas do clube na década.

Tardelli fez apenas 11 jogos desde seu retorno ao Atlético, marcando dois gols. Nesse período ficou quase um ano parado por uma séria lesão no tornozelo, que precisou ser operado. Em 2021, a situação do jogador, de 35 anos, não parece ter melhorado muito.

E MAIS:

O atacante sofreu este ano com problemas musculares na coxa direita e recentemente, antes do duelo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, nem pôde ser relacionado, já que sentiu um problema na região lombar, perdendo a chance de mostrar serviço na competição sul-americana.

A grave lesão no tornozelo, que o impediu Tardelli de jogar, fez com que a diretoria atleticana renovasse o seu contrato até o fim de maio, como uma nova chance para que ele pudesse mostrar seu futebol. Todavia, a sua atual fragilidade física pode encerrar sua terceira passagem no Galo sem brilho.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também