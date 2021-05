Com problemas físicos, Cássio e Cauê serão avaliados por Departamento Médico do Corinthians Dupla sentiu durante a vitória do Timão sobre o River Plate (PAR), pela Sul-Americana

O goleiro Cássio e o atacante Cauê sentiram durante a goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), nesta quarta-feira (25), na despedida corintiana da Copa Sul-Americana, na última rodada do grupo E do torneio continental, em Itaquera, e serão reavaliados na reapresentação do clube, nesta terça-feira (27).

Cássio, que completou 200 jogos na Neo Química Arena, nesta noite, sofreu uma fadiga muscular ainda no primeiro tempo e foi substituído por Matheus Donelli no intervalo.

Já Cauê, que entrou na etapa final, no lugar de Jô, teve um trauma no tornozelo direito, após uma dividida com o goleiro Serdán, na saída de bola.

Caso seja constatado lesão, os atletas podem ficar de fora da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, no domingo (30), às 18h15, contra o Atlético-GO, no estádio corintiano.

