Com problemas, Coritiba joga em busca da primeira vitória no Brasileirão

Depois de estrear com uma derrota em casa para o Internacional por 1 a 0, o Coritiba volta a campo nesta quarta-feira de olho na primeira vitória no Brasileirão. Em Salvador, a equipe paranaense encara o Bahia, no estádio de Pituaçu, às 20h30.

Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com dois jogadores que são tidos como titulares: o lateral-direito Patrick Vieira e o atacante Gabriel. O clube não revelou o motivo destas ausências. Além deles, o zagueiro Rhodolfo, que já ficou de fora da partida contra o Inter por conta de uma lesão muscular, também não viajou com a delegação.

Na vaga de Patrick Vieira, quem deve assumir a titularidade é Natanael, reserva da posição. Nesta temporada, o jovem já disputou quatro partidas como titular. Wellissol deve formar o ataque ao lado de Igor Jesus e Robson.

Por outro lado, o atacante Neilton foi uma das grandes novidades do grupo que viajou para Salvador. Por falta de condicionamento físico, ele deve começar o duelo no banco de reservas ao lado de Sassá.

Há ainda uma dúvida no meio-campo, entre Ruy e Renê Júnior, ex-Corinthians, que entrou durante o jogo de estreia e pode começar jogando pela primeira vez.

O técnico Eduardo Barroca sabe que tantas baixas atrapalham a consolidação do time, que precisa de mais conjunto para crescer na competição. “Nós temos jogadores importantes fora de combate, mesmo assim vamos fazer alguns ajustes para tentar vencer. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que atravessar esta fase de ausências até contar com um grupo mais compacto”, comentou.

A comissão técnica ainda tem outros problemas para escalar o Coritiba. Quatro jogadores estão entregues ao departamento médico: Thiago Lopes, com um trauma no pé; Rafinha, com uma fratura no tornozelo; Giovani Augusto, com lesão muscular; Matheus Sales e Giovani que estão no momento de transição para voltarem a treinar com bola.

