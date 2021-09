Com problema muscular, Diego Costa fará exames e pode desfalcar o Atlético-MG

O Atlético-MG pode ter um grande desfalque para os próximos jogos. O atacante Diego Costa sentiu um problema muscular na coxa esquerda diante do Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, e pode ser ausência no time mineiro nos próximos compromissos. Ele passará por exames de imagens para avaliar se houve lesão.

O jogo estava no começo do segundo tempo quando Diego Costa tentou arrancar e caiu sozinho, gritando do dor. Ele colocou a mão na parte de trás da coxa e depois no rosto, indicando que a contusão tende a ser grave. Acabou substituído por Keno, no empate sem gols.

“O atacante Diego Costa sentiu dor na parte posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento e fará exame de imagem para saber se houve lesão”, revelou o Atlético-MG em suas redes sociais.

O time enfrenta o São Paulo no Morumbi, sábado, pelo Brasileirão, antes da decisão pela vaga à final da Libertadores. Caso se confirme uma lesão muscular, Diego Costa dificilmente terá condições de enfrentar o Palmeiras, no dia 28, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Foi apenas o segundo jogo de Diego Costa entre os titulares do Atlético-MG. A primeira oportunidade veio no fim de semana, nos 3 a 0 sobre a Chapecoense, em Belo Horizonte. O atacante abriu o caminho daquela vitória no Mineirão. Fez seu segundo gol no clube e Cuca queria entrosá-lo com os novos companheiros.

O chileno Vargas foi o sacrificado no time titular contra os catarinenses para a entrada do centroavante. Agora, pode ganhar nova chance, no Morumbi. O Atlético-MG lidera o Brasileirão com 7 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e tentará manter a folga na tabela.

