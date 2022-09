Com pressão da torcida, Conselho do São Paulo vota permissão para Casares se reeleger

Parceria Lance & IstoÉ 05/09/2022 - 7:40 Compartilhe







O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Júnior, agendou para hoje (5/9) a reunião do órgão que votará a proposta que permite a reeleição dele e do presidente do clube, Julio Casares, no final do ano que vem, quando os mandatos de ambos acabam.

Conforme o LANCE!, é o primeiro passo para a medida voltar ao estatuto do Tricolor após sua saída em reforma promovida pelo antecessor Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, em 2017.

Torcedores são-paulinos estão organizando protestos para os arredores do estádio do Morumbi. Além disso, a Independente, principal torcida organizada do Tricolor, divulgou um abaixo-assinado nas redes sociais, pedindo que sócios e sócios-torcedores votem para presidente.

Depois do empate de domingo, por 1 a 1 com o Cuiabá, o presidente da Independente, Baby, em nota, disse que ‘um time da grandeza do São Paulo não pode se contentar com outro empate, diante de um adversário que luta para não cair’. E finalizou o texto dizendo que ‘quem não assumir a bronca, não jogará mais no time’.

Caso o Conselho aprove a volta da reeleição às normas são-paulinas, uma assembleia geral de sócios deverá ser convocada para que a proposta passe pelo crive dos associados no Morumbi.

– Mais de 90% dos clubes de todo mundo permitem a tentativa de reeleição. O São Paulo, não. É praticamente impossível para qualquer gestão conseguir implantar, na prática, sua filosofia administrativa em apenas três anos. Vamos esperar democraticamente qual será a decisão do são-paulino – apontou ao L! o conselheiro Mário Braga.

Os sócios são-paulinos já haviam recusado uma proposta de alteração estatutária feita no início do ano pela gestão Casares. Na ocasião, a reeleição era um dos 14 itens considerados polêmicos aprovados pelo Conselho, mas que acabaram barrados na assembleia de sócios.

Desta vez, os conselheiros que defendem a medida acreditam que há chance maior do assunto ser aprovado na assembleia de associados, por ser votado sozinho, sem outras mudanças estruturais profundas, juntas.

O L! apurou junto a conselheiros tricolores que o entendimento dentro do órgão é que a gestão Casares é positiva na proposta de ‘reconstrução’ do clube, principalmente na parte financeira. E que apenas três anos não serão suficientes para a conclusão dos trabalhos.

Em carta enviada pela diretoria-executiva ao órgão, e que o L! teve acesso, são listados alguns pontos para justificar a volta da reeleição ao Tricolor com Casares: fim do jejum de títulos, volta de um patrocinador fixo, venda de jogadores por altos valores e outros…

Casares assumiu a presidência tricolor em 2021 e ficará, em tese, até o fim do ano que vem. O dirigente conseguiu o mérito de conquistar o título do Campeonato Paulista e encerrar um jejum de títulos do clube, que vinha desde 2012.

– Acho que é um processo natural. Tenho feito o meu trabalho, não paro. Saí de Belo Horizonte, troquei a mala, fui para a Europa e voltei para o jogo do Flamengo. Acho que o trabalho, resultado, as metas atingidas me ratificam como um nome para disputar o próximo pleito. Como tenho ainda um ano e três meses de mandato estou focando no trabalho. E sou uma pessoa obstinada, acordo muito cedo, trabalho muito, durmo muito tarde. Cobro meta o dia todo. As metas realizadas são os meus gols no dia a dia, tanto no futebol, como na base, no marketing, nas finanças, na governança, área social, todas as áreas. Quero realizar, estou realizando e acho que esse trabalho é muito palpável a ser demonstrado com resultado e estará à disposição do sócio – apontou o mandatário tricolor ao portal ‘Globo Esporte’.

