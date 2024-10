Com presença dos padrinhos Matheus e Kauan e amigos famosos, Felipe e Rodrigo gravam DVD em Guarulhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 15:07 Para compartilhar:

“Nossa Cara” é o nome do novo projeto de Felipe e Rodrigo. O DVD gravado ontem (22/10), no Banijay Estúdios, em Guarulhos, São Paulo, apresenta 12 inéditas, que, curiosamente, não trazem a assinatura da dupla, famosa por tantos hits nas vozes de grandes nomes da música brasileira. Trata-se de uma estratégia da atual fase dos artistas, que estão com 8,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e meio bilhão de plays apenas no Youtube.

“Nós começamos como compositores e grandes cantores gravaram as nossas músicas. Esse foi o inicio de tudo pra nós, e somos muito gratos por todos que nos deram a oportunidade de adicionar uma composição nossa em seus projetos”, comenta Felipe.

Para Rodrigo, foi exatamente esse o motivo de gravar

músicas de outros colegas. “Nós decidimos agora abrir espaço para que outros compositores alcancem o reconhecimento que eles merecem. Na música, a gente infelizmente vê muita competição, mas o nosso sonho é sempre somar, porque tem espaço para todos”, conclui.

Com composições de nomes renomados como Lucas Ing, Eliab Queixin, Elan Rúbio, Júnior Pepato, Phillipe Pancadinha, Daniel Caon, Haniel dos Anjos e Greg Neto, “Nossa Cara” prima pelo romantismo com canções que retratam paixões, superações, amores bem resolvidos e os nem tanto. Algumas músicas chamam a atenção pelo ritmo dançante, empolgando a plateia presente. Aliás, cerca de 400 pessoas prestigiaram Felipe e Rodrigo. No camarote, famosos como Clayton (dupla com Romário), Dj Topo, Stefany Bays, Marina Fabris, Matheus & Kauan, Emily Araújo, Alicia X, Augusto Gallon e Gustavo Benedetti, aplaudiram esse momento memorável para o duo. A banda Traia Véia , por sinal, foi uma atração à parte, sendo os mais assediados com pedidos de fotos e autógrafos.

Com direção de vídeo da Unic Film por Fernando Trevisan Catatau e produção musical da Na House por Eduardo Pepato, “Nossa Cara” trouxe um cenário clean, apesar de alguns leds, mas sem efeitos especiais, e com destaque para a silhueta gigantesca do rosto de cada um dos artistas.

Matheus, da dupla com Kauan, empresário da dupla, aposta que este DVD vai ser a virada de chave na carreira dos artistas.

“Felipe & Rodrigo estão em uma ascensão incrível no sertanejo. Esse é só o terceiro projeto deles como dupla, mas toda a bagagem com composição fez com que eles fossem agora reconhecidos também como grandes cantores. Tenho orgulho demais deles e grandes expectativas. Esse é só o começo do grande sucesso que eles ainda vão alcançar”, comenta Matheus.