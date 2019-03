Com presença dos 4 grandes, FPF divulga tabela do Campeonato Paulista Feminino

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira a tabela e o regulamento da edição de 2019 do Campeonato Paulista Feminino. A competição terá 12 clubes na disputa, entre eles, os quatro maiores do estado: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Participantes em 2018, Santos e Corinthians se enfrentaram na decisão naquela ocasião, na qual o time da Vila Belmiro sagrou-se campeão. As novidades, então, ficaram por conta do Palmeiras e do São Paulo, que lançaram suas equipes femininas neste ano.

Além dos quatro maiores clubes do estado, o Paulista Feminino terá na disputa: Ponte Preta, Internacional de Franca, Ferroviária e Audax, que compõem com Palmeiras e São Paulo o Grupo 1, Portuguesa, Juventus, Taubaté e São José, que estão com Santos e Corinthians na chave 2.

De acordo com o sistema de disputa, na primeira fase as equipes de cada grupo se enfrentarão entre si, em turno e returno. Os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase. Nela, serão divididos em dois grupos de quatro times, que jogarão novamente em turno e returno dentro da própria chave.

Os dois melhores de cada grupo da segunda fase avançam às semifinais e lutam por vaga na decisão do torneio. Neste último estágio do torneio, os duelos também acontecerão em jogos de ida e volta, com vantagem de decidir em casa para a equipe de melhor campanha ao longo das fases anteriores.

E logo na primeira rodada, haverá a reedição da decisão de 2018, uma vez que Corinthians e Santos vão se enfrentar na capital paulista, no dia 31 de março. No mesmo dia, o Palmeiras visita o Audax, em Osasco, enquanto o São Paulo estreia em casa contra o Internacional, em Cotia.

Confira a tabela da primeira fases do Paulista Feminino:

1ª Rodada

30/mar – sábado – 15h – São José x Portuguesa – São José dos Campos

31/mar – domingo – 15h – Ponte Preta x Ferroviária – São José do Rio Preto

31/mar – domingo – 15h – São Paulo x Internacional – Cotia

31/mar – domingo – 15h – Audax x Palmeiras – Osasco

31/mar – domingo – 15h – Corinthians x Santos – São Paulo

31/mar – domingo – 15h – Taubaté x Juventus – Taubaté

2ª Rodada

06/abr – sábado – 15h – Internacional x Ponte Preta – Franca

07/abr – domingo – 15h – Ferroviária x Audax – Araraquara

07/abr – domingo – 15h – Palmeiras x São Paulo – a definir

07/abr – domingo – 15h – Santos x Taubaté – Santos

07/abr – domingo – 15h – Juventus x São José – São Paulo

07/abr – domingo – 15h – Portuguesa x Corinthians – São Paulo

3ª rodada

13/abr – sábado – 15h – Internacional x Palmeiras – Franca

13/abr – sábado – 15h – São José x Santos – São José dos Campos

13/abr – sábado – 15h – Taubaté x Corinthians – Taubaté

14/abr – domingo – 15h – São Paulo x Ferroviária – Cotia

14/abr – domingo – 15h – Audax x Ponte Preta – Osasco

14/abr – domingo – 15h – Portuguesa x Juventus – São Paulo

4ª rodada

28/abr – domingo – 15h – Ferroviária x Palmeiras – Araraquara

28/abr – domingo – 15h – Audax x Internacional – Osasco

28/abr – domingo – 15h – Ponte Preta x São Paulo – São José do Rio Preto

28/abr – domingo – 15h – Santos x Juventus – Santos

28/abr – domingo – 15h – Taubaté x Portuguesa – Taubaté

28/abr – domingo – 15h – Corinthians x São José – São Paulo

5ª rodada

04/mai – sábado – 15h – Internacional x Ferroviária – Franca

04/mai – sábado – 15h – São José x Taubaté – São José dos Campos

05/mai – domingo – 15h – São Paulo x Audax – Cotia

05/mai – domingo – 15h – Palmeiras x Ponte Preta – São Paulo

05/mai – domingo – 15h – Portuguesa x Santos – São Paulo

05/mai – domingo – 15h – Juventus x Corinthians – São Paulo

SEGUNDO TURNO

6ª rodada

18/mai – sábado – 15h – Internacional x São Paulo – Franca

19/mai – domingo – 15h – Ferroviária x Ponte Preta – Araraquara

19/mai – domingo – 15h – Palmeiras x Audax – São Paulo

19/mai – domingo – 15h – Santos x Corinthians – Santos

19/mai – domingo – 15h – Portuguesa x São José – São Paulo

19/mai – domingo – 15h – Juventus x Taubaté – São Paulo

7ª Rodada

26/mai – domingo – 15h – Audax x Ferroviária – Osasco

26/mai – domingo – 15h – São Paulo x Palmeiras – a definir

26/mai – domingo – 15h – Ponte Preta x Internacional – São José do Rio Preto

26/mai – domingo – 15h – Taubaté x Santos – Taubaté

26/mai – domingo – 15h – São José x Juventus – São José dos Campos

26/mai – domingo – 15h – Corinthians x Portuguesa – São Paulo

8ª Rodada

02/jun – domingo – 15h – Ferroviária x São Paulo – Araraquara

02/jun – domingo – 15h – Ponte Preta x Audax – São José do Rio Preto

02/jun – domingo – 15h – Palmeiras x Internacional – São Paulo

02/jun – domingo – 15h – Santos x São José – Santos

02/jun – domingo – 15h – Corinthians x Taubaté – São Paulo

02/jun – domingo – 15h – Juventus x Portuguesa – São Paulo

9ª Rodada

08/jun – sábado – 15h – Internacional x Audax – Franca

09/jun – domingo – 15h – São José x Corinthians – São José dos Campos

09/jun – domingo – 15h – Palmeiras x Ferroviária – São Paulo

09/jun – domingo – 15h – São Paulo x Ponte Preta – Cotia

09/jun – domingo – 15h – Juventus x Santos – São Paulo

09/jun – domingo – 15h – Portuguesa x Taubaté – São Paulo

10ª Rodada

16/jun – domingo – 15h – Ferroviária x Internacional – Araraquara

16/jun – domingo – 15h – Audax x São Paulo – Osasco

16/jun – domingo – 15h – Ponte Preta x Palmeiras – São José do Rio Preto

16/jun – domingo – 15h – Santos x Portuguesa – Santos

16/jun – domingo – 15h – Taubaté x São José – Taubaté

16/jun – domingo – 15h – Corinthians x Juventus – São Paulo