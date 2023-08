Com presença do Papa, Via Sacra reúne milhares de pessoas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2023 - 17:01 Compartilhe

LISBOA, 4 AGO (ANSA) – Com a participação do papa Francisco, milhares de pessoas acompanharam nesta sexta-feira (4) a cerimônia da Via Sacra em Lisboa, em Portugal, por ocasião da edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O evento teve como tema “a vulnerabilidade e a fragilidade” que as pessoas, principalmente os jovens, enfrentam em suas vidas, que vão da ansiedade e da depressão até distúrbios alimentares e o refúgio nas drogas.

O líder da Igreja Católica, que está em seu terceiro dia na capital portuguesa, abriu a Via Sacra, cerimônia realizada no Parque Eduardo VII, questionando se as pessoas presentes no evento se permitem chorar algumas vezes.

“Como são feios os corações fechados para dentro. Jesus nos espera com seu amor e ternura para nos consolar e enxugar nossas lágrimas. Eu faço uma pergunta: às vezes você chora? Pense na nossa solidão e cada um pense no próprio sofrimento, mas reflita e pense no desejo que o coração tem de voltar a sorrir”, disse Francisco.

Ao longo da cerimônia, que ocorreu sob o olhar atento do Papa, os jovens participantes colocaram ao pé da cruz diversos males que afetam o mundo atualmente, como “guerras, atentados, bullying, abuso de poder e violência nos casamentos”.

“Nos disseram mil vezes que o mais importante era a nossa imagem e autorrealização. Que tínhamos o direito de ser felizes e que tínhamos de pensar primeiro em nós. E cá estamos, egocêntricos, cada um focado em seu celular e no seu próprio interesse à espera de uma felicidade que não chega”, afirmaram durante a celebração.

Ao longo da Via Sacra, também foi mencionada a ansiedade dos jovens sobre o clima, pois todos assistem temerosos ao “consumo descontrolado dos recursos da terra e à devastação das florestas”. Eles acrescentam que estão “inseguros” em relação ao futuro em virtude das alterações climáticas.

O evento, que reuniu por volta de 800 mil pessoas, foi finalizado em clima de festa, pois os dezenas de jovens participantes da Via Sacra se aproximaram do Pontífice e tiraram várias fotos ao seu lado.

Após as várias fotografias e de ter abençoado crianças, o religioso deixou o palco da celebração com o auxílio de uma cadeira de rodas. O Papa estará amanhã (5) em Fátima para rezar com jovens e doentes. (ANSA).

