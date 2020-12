Com presença de Mayweather, Anthony Joshua nocauteia Pulev e desafia Tyson Fury

O britânico Anthony Joshua derrotou o búlgaro Kubrat Pulev por nocaute, no nono assalto, neste sábado, em Londres, e manteve os cinturões da Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe. Entre os mil espectadores, que chegaram a pagar mil libras esterlinas (R$ 6,6 mil) por um ingresso, esteve o americano Floyd Mayweather, que cumprimentou Joshua após a vitória.

Com o 24.º triunfo na carreira, o 22.º por nocaute, Joshua, que só perdeu uma vez, aproveitou para desafiar Tyson Fury na entrevista coletiva. “Se eu preciso derrotar Tyson Fury para ser o campeão unificado, vamos fazer logo esta luta”, disse. O pugilista britânico é o campeão pelo Conselho Mundial de Boxe.

No primeiro round, muito estudo, respeito, mas pouca iniciativa. Pulev tentou atacar, recebeu o contragolpe e foi só. No segundo, mais ação. Joshua acertou sequência boa no corpo, Pulev tentou atacar, mas falhou.

O terceiro round teve muita provocação e foi muito bom. Pulev entrou, Joshua acertou a direita, o búlgaro sentiu, tentou mostrar que estava bem, mas Joshua foi para cima e Pulev chegou a virar de costas, caiu e recebeu duas contagens.

No quarto round, Pulev voltou recuperado e Joshua não foi para cima. Mesmo assim, o britânico venceu mais um assalto. Já no quinto round, Joshua abusou dos jabs e acertou boa direita, mas não intensificou o ataque. Pulev, com receio do contra-ataque, pouco fez.

Pulev foi melhor pela primeira vez no sexto assalto. Joshua usou mal o jab e Pulev soltou mais diretos perigosos. No sétimo, Joshua acertou boa sequência, com dois bons uppers, mas Pulev riu e voltou a ser agressivo e colocou forte direita em direto.

Os três minutos do oitavo round foram fracos. Joshua entrou nas provocações de Pulev e esqueceu de lutar. Mas o nono assalto foi espetacular. Após começar mais uma vez em ritmo lento, Joshua acertou meia dúzia de uppers, que levaram Pulev para a lona. O búlgaro voltou e recebeu forte direto de direita, liquidando o combate.

Veja também