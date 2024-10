Com presença de Alckmin, Apex lança Painel de exportação a governos estrangeiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 10:21 Para compartilhar:

Em evento que conta com as presenças do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, a ApexBrasil lança na manhã desta sexta-feira, 4, em São Paulo, o “Painel de Oportunidades de Exportação para Governos Estrangeiros”.

Com isso, o governo entende estar dando um salto de qualidade visando justamente ajudar a resolver o problema da falta de conhecimento e divulgação sobre as compras de governos estrangeiros. De acordo com a entidade, “são oportunidades de exportação a governos estrangeiros que, em geral, são pouco aproveitadas pelas empresas brasileiras”.

Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estima-se que as compras governamentais representam, em média, 15% do PIB dos países. No caso do Chile, segundo dados do Banco Mundial, as compras públicas representaram US$ 14,9 bilhões em 2021 ou 4,7% do PIB chileno. No caso da Colômbia, lá em 2016, esse valor foi de US$ 41,7 bilhões ou 13,4% do PIB, segundo a OCDE.

Por essa razão, a ApexBrasil vem trabalhando com o tema desde 2019, por meio dos Alertas de Compras Governamentais, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a entidade, desde o início do projeto, foram mais de 50 edições do Alerta.

Agora, o Painel de Oportunidades de Exportação para Governos Estrangeiros vai disponibilizar informações sobre processos de compra/licitações de todos os países da América do Sul – tanto de governos estrangeiros (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, Suriname, Equador) quanto de organismos internacionais, como ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Banco Mundial.

Os dados disponíveis são provenientes de uma base contratada, que realiza uma varredura automatizada dos portais de compras públicas dos diferentes governos estrangeiros para setores variados, principalmente para setores como saúde, tecnologia da informação e construção.

Terão atualização semanal e serão cerca de mil processos de compras/licitações, cujo somatório alcança milhões de dólares em exportações potenciais e os valores estimados das compras já serão convertidos da moeda original para dólares, com a cotação do dia da atualização.