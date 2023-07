Com prejuízo de meio bilhão, Record TV faz demissões em massa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 9:25 Compartilhe

A Record TV, que no ano passado teve um prejuízo calculado em meio bilhão de reais, está fazendo demissões em todas as áreas, mas principalmente no jornalismo, onde estão os maiores salários. Segundo informações do site Notícias da TV, serão demitidos ao longo desta semana mais de 200 profissionais.

Na segunda-feira (17), Patrícia Costa, ex-apresentadora do ‘Domingo Espetacular’, e do repórter Sylvestre Serrano foram os primeiros a deixar a emissora. Também foram dispensados o diretor de Apoio Operacional do Jornalismo, Luiz Cardamone, o Canário, o diretor de Conteúdo OTT (PlayPlus), Josmar Bueno Júnior, e o coordenador do núcleo de Esportes, Georgios Theodorakopoulos, o Grego.

Em 2022, a Record registrou um prejuízo de R$ 517 milhões. Ainda de acordo com o veículo, os principais critérios para os cortes são salário alto e produtividade.

Record TV se pronuncia sobre as demissões

Por meio de um comunicado à imprensa, a Record TV se pronunciou sobre as demissões. Veja abaixo!

“Num momento em que todo o mercado de mídia, da televisão aberta e dos demais veículos, passa por um período de reformulação de seus investimentos, o Grupo Record – composto por Record TV, Record News, R7.com e PlayPlus – faz uma reorganização em suas frentes de trabalho. O Grupo Record continuará trabalhando sem descanso para conquistar novos investimentos em seus negócios. Também estará torcendo e contribuindo para o crescimento e retomada do poder econômico do país e do povo brasileiro. Desligamentos foram necessários, mas com respeito ao ser humano acima de tudo, às leis e às regras trabalhistas”, diz a nota.

