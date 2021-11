Com preços mais baratos, São Paulo vende 16 mil ingressos contra o Athletico-PR Tricolor reduziu valor das entradas para ter mais público em duelo direto na luta contra o rebaixamento. Jogo acontece nesta quarta-feira (24), ás 21h30, no Morumbi

O São Paulo divulgou que vendeu 16 mil ingressos antecipadamente para a partida desta quarta-feira (24), ás 21h30, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

O ingresso com preços mais em conta será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Leste Azul passará de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, será R$ 250.

De acordo com o site da Total Acesso, apenas a Arquibancada Sul Laranja foi esgotada. Restam entradas para todos os outros setores. As vendas de ingressos para o público em geral já tiveram início 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.

Mais de 16 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Athletico-PR, que ocorre nesta quarta-feira, no Morumbi! Acesse e compre o seu também ➡️ https://t.co/WhCWQotMbf#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/fkWvqCZh4G — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 22, 2021

VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDA

Os torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail comprovante@saopaulofc.net.

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

Confira os preços dos ingressos

Arquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) para todos os planos e público geral;

Arquibancada Leste Azul: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)

Arquibancada Sul Laranja: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) – ESGOTADA

Cadeira Superior Sul Lar. Premium: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)

Cadeira Especial Leste Azul: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)

Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)

Cadeira Térrea P 02 – 04: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)

Cadeira Térrea P 18: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)

Cadeira Térra PCD P17 -B: R$ 10.00

Camarote dos Ídolos: R$ 250,00

Arquibancada Oeste – Torcida Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)

