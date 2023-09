Com preço alto do limão, ministro do Peru sugere evitar ceviche

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/09/2023 - 17:01 Compartilhe

LIMA, 4 SET (ANSA) – Com uma disparada dos preços do limão nos últimos dias no Peru, o ministro da Economia do país, Alex Contreras, sugeriu que as famílias substituam o ceviche – receita típica à base de peixe cru marinado em suco de limão – por um “bom refogado de frango”.

“Como consumidores, não deveríamos jogar o jogo dos especuladores. É bom exercer nossa soberania. Por exemplo, se eu quisesse preparar um ceviche essa semana, substituiria por um frango refogado”, disse o ministro a um programa de televisão local.

O comandante da pasta da Economia também disse ter convicção de que escolha reduziria a demanda pela fruta, ajudando a controlar os preços.

Para Contreras, mesmo restaurantes especializados, as “cevicherías”, poderiam facilmente substituir seu prato principal por outras opções, incentivando o consumo aos clientes.

“Podem fazer um pouco mais arroz com mariscos ou camarões fritos”, propôs.

A baixa da produção de limão se deve ao El Niño, e o Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei) do país espera uma alta de preços até dezembro. (ANSA).

