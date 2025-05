Com polêmica no fim, Bahia supera Botafogo em casa e emplaca 3ª vitória seguida no Brasileirão

O Bahia fez valer o mando de campo e, sob muita chuva, venceu a terceira seguida no Campeonato Brasileiro ao bater o Botafogo por 1 a 0, na noite deste sábado. O único gol foi marcado por Cauly ainda no primeiro tempo. A partida, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, contou com uma polêmica nos instantes finais. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro John, mas voltou atrás poucos segundos depois.

O Bahia vinha de vitória sobre o Ceará e o Palmeiras, então líder do Brasileirão, ambos por 1 a 0. Com a boa sequência, alcançou 12 pontos e colou no G-4, em quinto lugar. O Botafogo, por outro lado, que vinha de boa vitória por 2 a 0 no clássico com o Fluminense, segue com oito pontos, na modesta 11ª colocação.

Jogando em casa, o Bahia teve ritmo mais acelerado no primeiro tempo e levou perigo quando o cruzamento de Everton Ribeiro foi direto para o gol, exigindo boa defesa de John. Já o Botafogo, que até começou de forma mais equilibrada, não conseguiu segurar a melhora do Bahia com o passar do tempo.

Antes do intervalo, o Bahia conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar. Aos 38, Erick Pulga fez grande jogada individual pela esquerda, passou por três marcadores e acionou Cauly, que só completou para o gol.

No começo do segundo tempo, o Botafogo tentou mostrar reação, mas levou outro susto. O Bahia balançou a rede com Lucho Rodríguez, mas o VAR anulou o gol por impedimento no lance.

O Botafogo teve uma grande chance de empatar com Artur. Ele tabelou bem com Mastriani, mas chutou em cima de Marcos Felipe, que defendeu. Mesmo com várias mudanças, o time carioca não conseguia furar a defesa do Bahia. Ainda deu tempo dos mandantes quase ampliarem com toque de cobertura de Willian José, que teve resposta dos cariocas com chute de Jeffinho pelo lado de fora da rede.

Além disso, John, goleiro do Botafogo, foi expulso praticamente no último lance por usar as mãos fora da área. O VAR, porém, chamou o árbitro para revisar o lance, que mudou para cartão amarelo. Apesar do final confuso, o placar não se alterou mais.

Na oitava rodada, o Bahia joga no sábado, às 21h, em visita ao Flamengo no Maracanã, no Rio. Já o Botafogo recebe o Internacional no Nilton Santos, no domingo, às 20h. Antes, os dois têm compromissos pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na terça, às 19h, o Botafogo visita o Carabobo, da Venezuela. No dia seguinte, às 19h, o Bahia recebe o Nacional, do Uruguai.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

BAHIA – Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Ademir); Cauly (Michel Araújo), Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga (Gabriel Xavier). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Nathan Fernandes); Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Alex Telles); Artur (Jeffinho); Mastriani (Rwan Cruz) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

GOL – Cauly, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erick e Caio Alexandre (Bahia); John, Newton, Mateo Ponte e Marçal (Botafogo).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 1.219.691,00.

PÚBLICO – 37.094 pagantes (37.206 no total).

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).